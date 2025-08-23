Người dân có phải đổi biển số xe mới sau khi sáp nhập tỉnh, thành phố hay không?

Sau khi sáp nhập tỉnh, thành phố trên cả nước (từ ngày 1/7/2025), nhiều người băn khoăn về việc có phải đổi lại biển số xe mới hay không.

Theo Bộ Công an, các trường hợp phải đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe được quy định tại Điều 18 Thông tư số 79/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

Sau khi sáp nhập tỉnh, thành phố trên cả nước, nếu không có nhu cầu thì người dân không bắt buộc phải đổi chứng nhận đăng ký, biển số xe theo địa chỉ mới.

Người dân đến làm thủ tục đăng ký xe tại Công an phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo hướng dẫn của Bộ Công an đối với công an các địa phương về công tác đăng ký xe, toàn bộ Công an cấp xã và Phòng Cảnh sát giao thông thực hiện đăng ký xe ôtô, xe máy chuyên dùng, xe môtô của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, cư trú trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Người dân hoặc tổ chức có nhu cầu đăng ký xe ôtô, môtô, xe máy chuyên dùng có thể lựa chọn đăng ký xe tại Phòng Cảnh sát giao thông hoặc bất cứ Công an cấp xã nào trong địa bàn tỉnh, thành phố mà mình đang cư trú.

Đối với xe có nguồn gốc tịch thu phải đăng ký tại Phòng Cảnh sát giao thông. Riêng đối với xã có một phần địa giới hành chính được chia tách, hợp nhất với nhiều đơn vị hành chính cấp xã mới thì trong thời gian chờ hoàn thiện dữ liệu dân cư, công tác đăng ký xe cho tổ chức, cá nhân tại địa bàn xã đó do Phòng Cảnh sát giao thông thực hiện.

Đối với xe trúng đấu giá biển số, ngoài việc được đăng ký tại tỉnh, thành phố nơi cư trú hoặc có trụ sở, cá nhân, tổ chức còn được đăng ký tại Phòng Cảnh sát giao thông quản lý biển số xe trúng đấu giá đó.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết ký hiệu biển số xe của các tỉnh, thành phố mới bao gồm ký hiệu biển số của các địa phương được hợp nhất.

Cụ thể, Cao Bằng ký hiệu biển số là 11; Lạng Sơn biển số 12; Quảng Ninh biển số 14; Bắc Ninh biển số 99, 98; Tuyên Quang biển số 22, 23; Lào Cai biển số 24, 21; Lai Châu biển số 25; Điện Biên biển số 27; Sơn La biển số 26: Thái Nguyên biển số 20, 97; Phú Thọ biển số 19, 28, 88; Hà Nội dải biển 29, 30 đến 33 và 40; Hải Phòng biển số 15, 16, 34; Hưng Yên biển số 89, 17; Ninh Bình biển số 35, 18, 90; Thanh Hóa biển số 36; Nghệ An biển số 37; Hà Tĩnh biển số 38; Quảng Trị biển số 74, 73.

Người dân đến làm thủ tục đăng ký xe tại Công an phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thành phố Huế có ký hiệu biển số 75; Đà Nẵng biển số 43, 92; Quảng Ngãi biển số 76, 82; Gia Lai biển số 81, 77; Đắk Lắk biển số 47, 78; Khánh Hòa biển số 79, 85. Biển số xe của tỉnh Lâm Đồng là 49, 48, 86; Đồng Nai là 60, 39, 93; Thành phố Hồ Chí Minh là 41; 50, 51 đến 59 và 61, 72; Tây Ninh là 70, 62; Đồng Tháp là 66, 63; Cần Thơ là 65, 83, 95; Vĩnh Long là 64, 71, 84; Cà Mau là 69, 94; An Giang có các biển số xe 68, 67.

Biển số xe Cục Cảnh sát giao thông là 80.

“Biển số có ký hiệu của địa phương được giữ nguyên tên sau sáp nhập được cấp trước (ví dụ: tỉnh Hưng Yên: 89, tỉnh Ninh Bình: 35, tỉnh Đồng Tháp 66), riêng tỉnh An Giang cấp ký hiệu 68. Sau khi cấp hết ký hiệu biển số này, sẽ tiến hành cấp đến các ký hiệu còn lại từ thấp đến cao,” đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết./.

