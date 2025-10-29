Việt Nam tham gia chủ động, tích cực, trách nhiệm trong APEC

Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc, từ ngày 29/10 đến ngày 1/11/2025.

Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Diễn đàn hợp tác châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế APEC lần thứ 10, ngày 15/11/1998 tại Kuala Lumpur (Malaysia). Đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Trong 27 năm tham gia APEC (1998-2025), Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong hợp tác APEC, và luôn được đánh giá là thành viên có nhiều đóng góp tích cực, có trách nhiệm và hiệu quả vào việc hiện thực hóa các mục tiêu, tầm nhìn hợp tác của APEC cũng như nâng cao vai trò của Diễn đàn./.