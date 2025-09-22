Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 vinh danh "nỗ lực vượt khó" của toàn ngành

“Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 không chỉ là sự kiện vinh danh những đơn vị tiêu biểu, mà còn là dịp kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp du lịch, cơ sở đào tạo và các cơ quan truyền thông, cùng hướng tới mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam bền vững. Qua đó, thúc đẩy kinh tế, khuyến khích đầu tư, đổi mới sáng tạo, trao quyền cho cộng đồng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và lan tỏa các giá trị văn hóa - xã hội,” Phó cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu chia sẻ tại họp báo Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025, vừa diễn ra chiều nay, ngày 22/9, tại Hà Nội.

Ông Hà Văn Siêu nhấn mạnh đây cũng là cơ hội để tăng cường quảng bá hình ảnh điểm đến Việt Nam thân thiện, an toàn, hấp dẫn; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp không ngừng đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đa dạng của du khách trong nước và quốc tế.

Sau một thời gian gián đoạn do đại dịch COVID-19, giải thưởng đã trở lại với năm thứ 20, được tổ chức trong bối cảnh đất nước diễn ra nhiều sự kiện trọng đại: kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; 80 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa (28/8/1945-28/8/2025), đặc biệt là kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960-9/7/2025).

Giải thưởng Du lịch Việt Nam là giải thưởng danh giá nhất của ngành Du lịch Việt Nam, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp du lịch, các tổ chức và cơ sở giáo dục đào tạo có uy tín, các cơ quan truyền thông, báo chí có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển của ngành Du lịch Việt Nam.

Phó cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu chia sẻ tại họp báo. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 sẽ được tổ chức vào đúng ngày Du lịch Thế giới (27/9) với thông điệp hưởng ứng chuyển đổi Du lịch bền vững do Tổ chức Du lịch của Liên hợp quốc (UN Tourism) phát động.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh cho biết hiện ban tổ chức Giải thưởng đã nhận được 209 hồ sơ và Hội đồng Giám khảo sẽ chọn lọc 115 giải thưởng ở 11 hạng mục.

Theo ban tổ chức, sau đại dịch, Du lịch Việt Nam đã có bước phục hồi ngoạn mục, vượt xa các chỉ tiêu kế hoạch và trở thành một trong những điểm sáng của nền kinh tế đất nước. Tổ chức Du lịch Thế giới Liên hợp quốc (UNWTO) đánh giá, du lịch Việt Nam đạt mức phục hồi tốt nhất khu vực ASEAN trong năm 2024.

Lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 8 tháng qua ước đạt gần 14 triệu lượt người, lượng khách du lịch nội địa ước đạt 106 triệu khách, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 707 nghìn tỷ đồng.

Tám tháng qua, ngành du lịch Việt đã vươn lên đạt mức tăng trưởng hàng đầu thế giới (tăng 21,7%). Du lịch Việt Nam cũng tiếp tục thăng hạng về Chỉ số năng lực phát triển du lịch do Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) công bố.

Toàn cảnh họp báo về giải thưởng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Lãnh đạo ngành đánh giá kết quả ấn tượng đó có được nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ban hành các chính sách tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho ngành du lịch, sự ủng hộ của các Ban, bộ, ngành và đặc biệt là sự nỗ lực lớn từ cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương và địa phương, các doanh nghiệp, hiệp hội cùng sự vào cuộc hiệu quả của cộng đồng và sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí.

Năm 2025 ghi dấu 65 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam và cũng là lần thứ 20 Giải thưởng được tổ chức. Đặc biệt, sau 5 năm gián đoạn vì đại dịch, sự trở lại của Giải thưởng mang ý nghĩa tôn vinh, động viên những nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam không chỉ là “thước đo uy tín” của ngành mà còn là động lực để khuyến khích doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm, xây dựng thương hiệu du lịch địa phương và quốc gia./.

Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 sẽ diễn ra ngày 27/9 tại Đông Anh và được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Giải thưởng năm nay sẽ vinh danh ở 11 hạng mục, 18 danh hiệu, từ lữ hành, lưu trú, vận chuyển, điểm đến cộng đồng, dịch vụ ăn uống, spa, sân golf đến sản phẩm sáng tạo, truyền thông và cơ sở đào tạo du lịch. Theo đó, 11 hạng mục giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 với các danh hiệu gồm: Hạng mục Doanh nghiệp lữ hành tốt nhất Hạng mục Cơ sở lưu trú du lịch tốt nhất Hạng mục Địa điểm tổ chức sự kiện du lịch tốt nhất Hạng mục Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch tốt nhất Hạng mục Sản phẩm du lịch sáng tạo nhất Hạng mục Cơ sở kinh doanh dịch vụ spa & chăm sóc sức khỏe phục vụ khách du lịch tốt nhất Hạng mục Sân gôn phục vụ khách du lịch tốt nhất Hạng mục Cơ sở đào tạo du lịch tốt nhất Hạng mục Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất Hạng mục Cơ quan truyền thông có đóng góp tích cực cho ngành du lịch Hạng mục Cơ sở đào tạo du lịch tốt nhất.

Khách từ thị trường châu Âu tăng giữa mùa thấp điểm của du lịch quốc tế Đang mùa thấp điểm của du lịch quốc tế nhưng lượng khách đến trong tháng 7 tăng so với tháng 6, đặc biệt là các thị trường châu Âu tăng 38%. Trong đó, khách từ Ba Lan và Thụy Sỹ tăng 44,8% và 15,8%.