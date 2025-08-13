Trần Văn Cẩn - Tên tuổi lớn của nền hội họa Việt Nam

Với sự nỗ lực không ngừng của bản thân, Trần Văn Cẩn đã trở thành một trong "bộ tứ danh họa" hàng đầu của mỹ thuật Việt Nam, cùng với Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tường Lân.

Trần Văn Cẩn là một trong những họa sỹ hàng đầu đã mang đến cho nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại một phong cách sáng tạo nghệ thuật rất riêng và giàu bản sắc dân tộc.

Nhiều tác phẩm của ông được coi là mẫu mực của nền hội họa hiện đại Việt Nam như: “Em Thúy,” “Gội đầu,” “Tát nước đồng chiêm,” “Nữ dân quân vùng biển”… Trong đó, bức tranh “Em Thúy," sáng tác năm 1943, được coi là đỉnh cao nghệ thuật Trần Văn Cẩn và cũng là một trong những đỉnh cao của nền hội hoạ Việt Nam.

Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Họa sỹ Trần Văn Cẩn sinh ngày 13/8/1910, cách đây 115 năm./.

