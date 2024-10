Hà Nội: Trao trả nhiều tài sản thất lạc cho người đánh mất

Bà Trần Thị Hạnh ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, nhặt được ví da trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, bên trong có 50 triệu đồng và mang đến trụ sở Công an nhờ tìm chủ tài sản để trao lại.

Nguyễn Quang Thanh, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, nhận lại tài sản của mình. (Ảnh: TTXVN phát)

Trao trả lại tài sản cho người đánh mất là nghĩa cử đáng trân trọng của người dân.

Thời gian qua, Công an Hà Nội đã nhiều lần tổ chức trao trả tài sản cho người dân bị mất. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 12/10, Công an phường Xuân La tiếp nhận 1 chiếc ví da cầm tay do chị Trần Thị Hạnh (sinh năm 1977, thường trú ở Bồ Đề, Long Biên) nhặt được trên đường Lạc Long Quân và mang tới nhờ tìm lại chủ tài sản để trao trả lại.

Qua kiểm tra sơ bộ bên trong chiếc ví có hơn 50 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ tuỳ thân mang tên Nguyễn Quang Thanh ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa.

Công an phường Xuân La đã khẩn trương xác minh, liên hệ với anh Nguyễn Quang Thanh (sinh năm 1977) có địa chỉ trên, chủ của chiếc ví tới để nhận lại tài sản. Anh Thanh viết thư gửi lời cảm ơn tới chị Trần Thị Hạnh, Công an phường Xuân La đã tận tâm, trách nhiệm giúp anh nhận lại tài sản.

Trước đó, ngày 10/10, Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội, cũng đã trao trả tài sản thất lạc tại chùa Trấn Quốc cho du khách nước ngoài.

Công an phường Yên Phụ trao trả tài sản cho du khách người nước ngoài. (Ảnh TTXVN phát)

Chiều 9/10, anh AKSHAT SINGH PORA, sinh năm 1998, quốc tịch Ấn Độ, cùng bạn bè đi thăm quan tại chùa Trấn Quốc, do sơ ý nên đã để quên chiếc túi đeo chéo màu đen (bên trong có hộ chiếu và vật dụng cá nhân) tại khu tháp trong chùa Trấn Quốc.

Công an phường Yên Phụ đã tổ chức rà soát, tìm kiếm theo thông tin được cung cấp. Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 10/10, Công an phường Yên Phụ đã tìm được chiếc túi và tiến hành trao trả lại toàn bộ tài sản cho du khách nước ngoài trên.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 2/10, anh Eric Transfeldt Atkins (quốc tịch Mỹ) đến Công an phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, trình báo về việc tối 1/10, anh có để quên điện thoại di động trên xe taxi.

Công an phường Hàng Bạc đã khẩn trương xác định được xe taxi công nghệ mà anh Eric đã đi. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, Công an phường Hàng Bạc đã làm thủ tục trao trả lại điện thoại cho anh Eric tại trụ sở.

Nhận lại tài sản, anh Eric gửi lời cảm ơn sâu sắc Công an phường Hàng Bạc đã giúp đỡ anh nhanh chóng tìm lại được tài sản.

Công an thành phố Hà Nội thông tin ngoài tìm chủ nhân của tài sản bị đánh rơi, mất cắp cho người dân, Công an các cấp còn đưa người già, trẻ nhỏ bị lạc hàng trăm km về với gia đình.

Những việc làm trên đã góp phần thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ,” xây dựng hình ảnh đẹp của Công an.../.

