Quảng Trị: Thắp sáng niềm tin cho những mầm xanh biên cương

Hòa cùng không khí hân hoan của mùa tựu trường, các em học sinh là “con nuôi” đồn Biên phòng tại tỉnh Quảng Trị háo hức, rộn ràng, sẵn sàng bước vào năm học mới 2025-2026 với ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.

Tình yêu thương và sự đồng hành, sẻ chia của những “người bố nuôi mang quân hàm xanh” đã tiếp động lực, giúp các em thêm tự tin, vững bước hơn trên hành trình đến với chân trời tri thức.

Chắp cánh ước mơ nơi biên giới Cha Lo

Ở khu vực biên giới phía Bắc tỉnh Quảng Trị, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã chuẩn bị các điều kiện để 2 "con nuôi" của đơn vị là Hồ Lanh (lớp 10) và Hồ Cu Ba (lớp 9) có được một mùa tựu trường đầy đủ, trọn vẹn.

Em Hồ Lanh (xã Dân Hóa) đã được Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng tại đơn vị từ năm 2020.

Nhờ sự hỗ trợ, nuôi dưỡng và kèm cặp của các “bố nuôi” Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Hồ Lanh đã cố gắng, nỗ lực học tập, rèn luyện mỗi ngày và đạt được kết quả cao. Năm học mới 2025 - 2026, Lanh chính thức là tân học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Chuyển lên cấp học mới, Lanh không còn được ăn ở cùng các "bố nuôi" ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, mà sẽ học tại trường mới ở trung tâm tỉnh, cách đồn khoảng 200km.

Để giúp Lanh không bỡ ngỡ và lo lắng tại ngôi trường mới, các “bố nuôi” của đồn đã trực tiếp đưa em về tỉnh nhập học, thăm nơi ăn, chỗ ở nội trú tại trường. Các “bố nuôi” không những chuẩn bị kỹ càng các vật dụng cần thiết đảm bảo việc học của Lanh mà còn dặn dò, động viên tinh thần giúp em yên tâm học tập.

Hồ Lanh bộc bạch: “Những năm tháng qua, cháu luôn thấy may mắn và biết ơn vì có các chú, các bác ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo quan tâm, chăm sóc và đồng hành. Năm học mới, vì điều kiện học tập nên cháu phải về trung tâm tỉnh để học nhưng vẫn được các chú, các bác yêu thương, hỗ trợ, giúp đỡ và dõi theo. Cháu sẽ luôn ghi nhớ những lời dạy của các chú, các bác và hứa cố gắng học tập, xứng đáng với tình yêu thương, sự kỳ vọng mà các “bố nuôi” đã dành cho cháu.”

Trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường Trung học cơ sở Hướng Việt, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau 3 tháng nghỉ hè, em Hồ Cu Ba cũng tranh thủ soạn sách vở, đồ dùng cá nhân, trở lại tổ công tác Biên phòng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo để ăn ở với các "bố nuôi" và tiến hành nhập trường năm học mới. Cu Ba chia sẻ: “Bước vào năm học mới, em đã được các chú, các bác ở đồn mua sắm đầy đủ sách, vở, cặp và áo quần mới. Được làm “con nuôi” của các chú Biên phòng, em không những được ăn no, mặc ấm, tóc tai luôn gọn gàng, sạch sẽ, mà còn được chỉ bảo những điều hay lẽ phải, các phép tắc trong giao tiếp, sinh hoạt, rèn luyện… nhờ đó giúp em trưởng thành hơn mỗi ngày.”

Cô Trần Thị Hiền, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 1 Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã mang lại những giá trị nhân văn tốt đẹp, phát huy hiệu quả rất lớn đối với các em học sinh, nhất là các em ở khu vực biên giới khó khăn của tỉnh.

Tình cảm, trách nhiệm và sự hỗ trợ, đồng hành của cán bộ, chiến sỹ lực lượng Biên phòng đã góp phần giúp đỡ gia đình các em giảm bớt khó khăn, các em có điều kiện đến trường học tập và phát triển toàn diện hơn; chắp cánh ước mơ để các em bay cao bay xa trên con đường tri thức.

Thiếu tá Bùi Văn Hải, Chính trị viên Phó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo cho hay, ngoài 2 em Hồ Lanh và Hồ Cu Ba là "con nuôi" của đồn, đơn vị cũng nhận đỡ đầu hỗ trợ giúp đỡ 5 em trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng,” trong đó có 3 em người Lào, 2 em người Việt Nam, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng.

Mặt khác, thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sỹ Quân đội nâng bước em tới trường,” Đồn cũng đã hỗ trợ 34 học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vững tin đến trường, không phải bỏ học.

Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, thắp sáng những mầm non nơi biên cương, tiếp sức giúp học sinh nơi đây tự tin chinh phục con chữ, vươn lên học tập, mai sau góp sức xây dựng quê hương đổi mới, phát triển.

Tiếp sức học sinh biên giới biển

Ở khu vực biên giới biển, những năm qua, để chia sẻ, tạo điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn được đến trường, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã tích cực tham gia, thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phát triển giáo dục tại địa phương, quan tâm chăm lo thế hệ trẻ, đặc biệt là chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng.”

Trung tá Cao Xuân Hoành, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nhật Lệ cho biết, từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã nhận 1 học sinh và đỡ đầu, giúp đỡ 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đơn vị đứng chân trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng.”

Đến nay, đã có 3 học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học, trong đó có 1 em thi đỗ vào trường Đại học Kinh tế Huế. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa, tiếp động lực để các “bố nuôi mang quân hàm xanh” vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, công tác tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời cổ vũ tinh thần và ý chí cho các em khác phấn đấu học tập, rèn luyện, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Theo Trung tá Cao Xuân Hoành, năm học 2025-2026, Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhận đỡ đầu và hỗ trợ 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, qua công tác kêu gọi, vận động, Đồn đã kết nối các nhà hảo tâm tham gia hỗ trợ, đỡ đầu 1 học sinh tại điểm trường Tiểu học số 2 Bảo Ninh trong một năm (mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng).

Trong buổi lễ khai giảng năm học mới tại các điểm trường Tiểu học số 2 Bảo Ninh, Trung học cơ sở Hải Thành và Trung học cơ sở Hải Ninh, Đồn cũng trao tặng 10 suất quà (gồm tiền mặt, cặp sách, đồ dùng học tập) động viên tinh thần, tiếp sức đến trường học sinh khó khăn trên địa bàn.

“Sự quan tâm và những phần quà sẽ phần nào chia sẻ, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, tạo điều kiện cho các em được học tập, rèn luyện và trưởng thành, củng cố niềm tin và mối đoàn kết quân - dân, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng về những giá trị nhân văn tốt đẹp của Chương trình, tô thắm thêm hình ảnh người lính Biên phòng trong lòng nhân dân, cùng đoàn kết một lòng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc,” Trung tá Cao Xuân Hoành nói.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, năm học 2025-2026, thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng,” Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp tục duy trì hỗ trợ 190 học sinh, trong đó nuôi dưỡng tại đồn 44 em, hỗ trợ 146 em (có 18 em là học sinh nước bạn Lào), nhận nuôi 25 em và hỗ trợ 289 em trong Dự án “Cán bộ, chiến sỹ Quân đội nâng bước em tới trường.”

Những nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trong thực hiện các chương trình không những đã tạo cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới cơ hội được đến trường, mà còn là điểm tựa tinh thần, giúp các em phát triển nhân cách, phấn đấu vươn lên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực bền vững cho địa phương, củng cố cơ sở chính trị vững chắc nơi biên cương.

Với trách nhiệm, tình yêu thương và sự thấu hiểu, sẻ chia, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp tục giữ nhịp cầu niềm tin đưa các em đến với tương lai tươi sáng./.

