Syria ký kết thỏa thuận bước ngoặt về khai thác dầu khí ngoài khơi

Ngày 4/2, Công ty Dầu khí Quốc gia Syria (SPC) vừa ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) với Mỹ và Qatar, nhằm phát triển mỏ dầu khí ngoài khơi đầu tiên của quốc gia Trung Đông này.



Thỏa thuận giữa SPC với Tập đoàn năng lượng Chevron (Mỹ) và Tập đoàn Power International Holding (Qatar) đã được ký kết tại Damascus, dưới sự chứng kiến của Đặc phái viên Mỹ về Syria, ông Tom Barrack.

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cho biết thỏa thuận nhằm tăng cường các quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm hợp tác thăm dò ngoài khơi, phát triển các nguồn tài nguyên dầu khí trong vùng biển thuộc chủ quyền của Syria, cùng với các nỗ lực nhằm hỗ trợ đầu tư, cũng như phát triển lĩnh vực năng lượng.



Thỏa thuận đánh dấu bước đi chính thức đầu tiên của Syria hướng tới thăm dò năng lượng ngoài khơi, trong bối cảnh chính phủ nước này tìm cách mở rộng sản lượng hydrocarbon và thu hút các đối tác nước ngoài. Giám đốc điều hành SPC, ông Youssef Kabalawi, mô tả thỏa thuận này là quan trọng nhất trong lịch sử thăm dò năng lượng ngoài khơi của Syria.

Nếu điều kiện thuận lợi, công ty sẽ bắt đầu huy động và khoan thăm dò trước mùa Hè. Ông ước tính có thể mất tới 4 năm để tiếp cận các trữ lượng khí đốt.



Các lĩnh vực dầu khí của Syria chịu tác động xấu do cuộc xung đột kéo dài gần 15 năm tại nước này, khiến khoảng 500.000 người thiệt mạng và gây tàn phá trên diện rộng.

Trước khi xung đột bắt đầu nổ ra vào tháng 3/2011, ngành dầu mỏ là trụ cột của nền kinh tế Syria, với sản lượng khoảng 380.000 thùng/ngày và xuất khẩu chủ yếu sang châu Âu, thu về hơn 3 tỷ USD trong năm 2010. Doanh thu từ dầu mỏ khi đó đóng góp khoảng 25% ngân sách chính phủ.



Sau khi Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12/2024, chính quyền mới của Syria lên nắm quyền và đang tìm cách khôi phục nền kinh tế đất nước.

Tháng trước, quân Chính phủ Syria đã giành quyền kiểm soát các khu vực rộng lớn ở Đông Bắc và miền Đông giàu dầu mỏ từ lực lượng do người Kurd dẫn đầu. Đây là động thái có thể mở đường cho hoạt động thăm dò tại một số mỏ dầu lớn nhất của nước này./.

