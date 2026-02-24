Benjamin Sesko tỏa sáng, đưa M.U trở lại top 4 Premier League

Manchester United đã có niềm vui trọn vẹn ở trận đấu muộn vòng 27 Premier League với chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Everton.

Benjamin Sesko sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất để mang ba điểm về cho Quỷ đỏ.

Phút 71, từ tình huống phản công nhanh, Mbeumo bứt tốc mạnh mẽ rồi chuyền thuận lợi để Sesko dứt điểm ở cự ly gần làm tung lưới Jordan Pickford.

Đây cũng là trận thứ 2 liên tiếp Sesko ghi bàn, sau khi tỏa sáng để giúp Manchester United hòa Wolves 1-1 ở vòng đấu trước đó.

Trận thắng trước Everton giúp Quỷ đỏ dưới thời Michael Carrick nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 6, trong đó có đến 5 chiến thắng.

Kết quả này giúp đội chủ sân Old Trafford trở lại vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng để chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh suất dự Champions League mùa tới.

Sau 27 vòng đấu, Manchester United đang có 48 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với hai đối thủ cạnh tranh là Chelsea và Liverpool./.

