Kết quả vòng 2 V-League 2025/26: Công an Hà Nội bám sát gót đội đầu bảng Ninh Bình

Tối 24/8, Công an Hà Nội giành chiến thắng đậm 3-0 ngay trên sân của chủ nhà Becamex Thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu muộn vòng 2 V-League 2025/26.

"Mũi đinh ba" trên hàng công của đại diện Thủ đô là Alan Sebastiao, Leo Artur và Quang Hải mỗi người đóng góp 1 pha lập công, qua đó giúp đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 4 điểm sau 2 lượt trận.

Câu lạc bộ duy nhất giành trọn 6 điểm sau 2 lượt trận là "đại gia mới nổi" Ninh Bình FC, đội đã có chiến thắng tưng bừng 4-0 trong cuộc tiếp đón đội khách Đông Á Thanh Hóa.

Sau chiến thắng mang đậm dấu ấn nội binh ở vòng đầu tiên, đến lượt những ngoại binh của Ninh Bình lên tiếng ở vòng đấu này khi bộ đôi Daniel Da Silva và Gustavo mỗi người lập một cú đúp, khẳng định tham vọng vô địch của "Đội bóng Cố đô" ngay ở mùa đầu tiên lên chơi tại V-League.

Các ngoại binh dần bắt nhịp, Ninh Bình FC khẳng định tham vọng vô địch với chiến thắng thứ 2 liên tiếp. (Ảnh: VPF)

Bên cạnh Ninh Bình, vòng 2 V-League 2025/26 còn có 3 cặp đấu mà chiến thắng thuộc về phía đội chủ nhà: Thể Công-Viettel đánh bại Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 3-0; Hải Phòng vượt qua tân binh PVF-CAND với tỷ số 3-1 và "cú sốc" của vòng đấu thuộc về Sông Lam Nghệ An khi đại diện miền Trung ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định.

Ngược lại, SHB Đà Nẵng được thi đấu trên sân nhà nhưng phải nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với pha lập công duy nhất của trung vệ Helerson ở phút thứ 90. Trong khi đó, ứng cử viên vô địch Hà Nội FC cũng gây thất vọng với trận mất điểm thứ 2 liên tiếp, khi để Hoàng Anh Gia Lai "níu chân" trên sân nhà với tỷ số hòa không bàn thắng.

"Chật vật" sau 2 vòng đấu đầu tiên, Hà Nội FC được dự báo sẽ tiếp tục gặp khó khăn ở lượt trận tiếp theo, khi Văn Quyết và các đồng đội sẽ đụng độ "người hàng xóm" Công an Hà Nội ở trận Derby Thủ đô tâm điểm vòng 3 V-League 2025/26, diễn ra vào 19 giờ 15 ngày 28/8 tới./.

Bảng xếp hạng sau vòng 2 V-League 2025/26. (Ảnh: VPF)

