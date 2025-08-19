V-League vươn lên vị trí thứ 3 Đông Nam Á về giá trị chuyển nhượng

Lực lượng 14 đội bóng V-League mùa giải 2025-26 đạt tổng giá trị 53,57 triệu euro, chỉ còn xếp sau Thai League 1 (77,04 triệu euro/16 CLB) và Indonesia Super League (71,54 triệu euro/18 CLB).

Sau kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 đầy sôi động, V-League đã có bước tiến đáng kể trên bản đồ bóng đá khu vực khi vươn lên đứng thứ 3 Đông Nam Á về tổng giá trị chuyển nhượng.

Theo thống kê mới nhất, lực lượng 14 đội bóng V-League mùa giải 2025-26 đạt tổng giá trị 53,57 triệu euro, vượt qua Malaysia Super League và một số giải đấu khác, chỉ còn xếp sau Thai League 1 (77,04 triệu euro/16 câu lạc bộ) và Indonesia Super League (71,54 triệu euro/18 câu lạc bộ).

Thành tích này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ cả về chất lượng lẫn sức hút của bóng đá Việt Nam trong khu vực.

Điểm nhấn của mùa giải mới nằm ở những bản hợp đồng ngoại binh chất lượng, góp phần nâng tầm giá trị chung. Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định hiện sở hữu đội hình đắt giá nhất giải với 9,21 triệu euro cho 34 cầu thủ, trung bình 271.000 euro/cầu thủ.

Đáng chú ý, tiền đạo Nam Phi Percy Muzi Tau và trung vệ Brazil Matheus Felipe - đều được định giá 1 triệu euro - đang là hai cầu thủ có giá trị cao nhất V-League. Sự góp mặt của những ngôi sao từng thi đấu ở Ngoại hạng Anh hay các giải hàng đầu Nam Mỹ giúp giải đấu thêm phần hấp dẫn và nâng cao sức cạnh tranh.

Trong khi đó, các giải vô địch quốc gia hàng đầu khu vực vẫn giữ thế mạnh. Buriram United (Thái Lan) tiếp tục dẫn đầu Thai League 1 với tổng giá trị 15,25 triệu euro, sở hữu ngoại binh nổi bật Bissoli - tiền đạo Brazil được định giá 2 triệu euro.

Ở Indonesia Super League, Dewa United Banten FC được định giá 5,49 triệu euro, còn Bali United có sự phục vụ của tiền đạo Hà Lan Thijmen Goppel trị giá 700.000 euro.

Việc V-League vượt Malaysia Super League để lọt vào top 3 khu vực là tín hiệu tích cực, cho thấy xu hướng đầu tư ngày càng bài bản từ các câu lạc bộ trong nước.

Giá trị chuyển nhượng tăng trưởng mạnh mẽ không chỉ giúp nâng cao hình ảnh giải đấu, mà còn hứa hẹn mang lại những màn trình diễn hấp dẫn, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của bóng đá Đông Nam Á.

Với đà phát triển này, V-League 2025/26 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra những bất ngờ và chứng minh vị thế ngày càng vững chắc trên bản đồ bóng đá khu vực./.

