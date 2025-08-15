Tân binh Lucao "mở hàng" ngày khai mạc V-League 2025/26, Công an Hà Nội và Thể Công-Viettel bất phân thắng bại

Tối 15/8, mùa giải V-League 2025/26 mở màn với trận Derby Thủ đô giữa chủ nhà Công an Hà Nội và đội khách Thể Công-Viettel tại sân Hàng Đẫy (Hà Nội).

Dù phải làm khách nhưng Thể Công-Viettel mới là đội vươn lên dẫn trước từ sớm. Ngay ở phút thứ 3, tân binh Lucao của Đội bóng áo lính trở thành cầu thủ ghi bàn đầu tiên ở V-League 2025/26, với pha không chiến đưa bóng vào góc xa sau đường tạt bóng của Trương Tiến Anh.

Thể Công-Viettel vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 2. (Ảnh: Hoàng Tùng)

Nhận "gáo nước lạnh" từ sớm, Công an Hà Nội đẩy cao đội hình pressing tìm kiếm bàn gỡ và những nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút thứ 22.

Trung vệ Đình Trọng trong tình huống lên tham gia hỗ trợ tấn công đã có pha tạt bóng như đặt để Alan Grafite đặt lòng chuẩn xác, đánh bại thủ môn Phạm Văn Phong và gỡ hòa 1-1 cho Công an Hà Nội.

Bước sang hiệp 2, Thể Công-Viettel với sự càn lướt của các ngoại binh là đội thi đấu lấn lưới hơn. Để hạn chế khả năng pressing của đội khách, huấn luyện viên Mano Polking đưa Hugo Gomes và Văn Đức vào sân để tăng thêm "chất thép" cho Công an Hà Nội.

Thời điểm cuối trận, cả hai đội đều thi đấu thận trọng và chủ động phạm lỗi từ xa để ngăn cản những pha tiếp cận khung thành của đối phương. Chung cuộc, hai đại diện Thủ đô chia điểm với tỷ số hòa 1-1, kết quả phản ánh đúng cục diện của màn so tài giữa hai ứng viên cho ngôi vô địch ở mùa giải năm nay./.

