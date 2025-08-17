Thể thao

Bóng đá

Kết quả vòng 1 V-League 2025/26: Tân binh Ninh Bình, PVF-CAND khởi đầu thuận lợi

Vòng đấu đầu tiên của V-League 2025/26 đánh dấu màn chào sân ấn tượng của 2 tân binh là Ninh Bình FC và PVF-CAND, khi cả hai đội cùng giành được chiến thắng trước những đại diện miền Trung.

Việt Anh
Ninh Bình FC giành chiến thắng 3-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 1 V-League 2025/26. (Ảnh: ninhbinhfc)
Ninh Bình FC giành chiến thắng 3-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 1 V-League 2025/26. (Ảnh: ninhbinhfc)

Tối 17/8, 4 cặp đấu cuối cùng của vòng 1 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26 đã diễn ra, với tâm điểm chú ý là màn chào sân của 2 tân binh từ Giải hạng Nhất là Ninh Bình FC và PVF-CAND.

Được đánh giá là một trong những ứng cử viên vô địch sau kỳ chuyển nhượng rầm rộ, nhưng Ninh Bình FC đã gặp nhiều khó khăn trong chuyến làm khách đến sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, thậm chí còn để đội chủ nhà dẫn trước ở phút thứ 34 sau pha lập công của Mai Sỹ Hoàng.

Tuy nhiên, màn tỏa sáng của bộ đôi ngoại binh là Đức Chiến và Dụng Quang Nho cùng pha lập công ở phút bù giờ của Phạm Gia Hưng đã giúp "Đội bóng Cố đô" ngược dòng giành chiến thắng 3-1, qua đó tạm xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng sau lượt trận mở màn.

Tương tự Ninh Bình, một tân binh khác là PVF-CAND cũng có chiến thắng ở vòng đấu đầu tiên, khi vượt qua Sông Lam Nghệ An với tỷ số 2-1. Điểm nhấn của trận đấu là màn trình diễn trái ngược của những ngoại binh bên phía hai đội: trong khi Amarildo và Joseph Mpande ghi bàn ngay trong trận ra mắt để mang về chiến thắng cho PVF-CAND, thì trung vệ Justin Julian Garcia lại "báo hại" Sông Lam Nghệ An với tấm thẻ đỏ trực tiếp.

533479459-1207977221343995-8980983071975620022-n.jpg
Tân binh Amarildo ghi bàn trong trận ra mắt mang về chiến thắng cho PVF-CAND. (Ảnh: pvfcand)

Ở trận đấu cùng giờ, chủ nhà Đông Á Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng chia điểm với tỷ số hòa 1-1. Trong khi đó, Becamex Thành phố Hồ Chí Minh với chiến thắng tưng bừng 3-0 ngay trên sân của Hoàng Anh Gia Lai đã "hiên ngang" chiếm vị trí đầu bảng sau vòng đấu đầu tiên.

Ở ngày thi đấu 16/8, Đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định có khởi đầu suôn sẻ với chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng. Trong khi đó, bất ngờ ở vòng 1 gọi tên Hà Nội FC, khi đại diện Thủ đô bất ngờ nhận thất bại 1-2 trước Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Vòng 2 của Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 22/8 đến 24/8/2025, với một số cặp đấu đáng chú ý là Thể Công-Viettel tiếp đón Công an Thành phố Hồ Chí Minh (22/8), Becamex Thành phố Hồ Chí Minh gặp Công an Hà Nội hay Hà Nội FC đối đầu Hoàng Anh Gia Lai (cùng 24/8)./.

533478997-1175714324586992-9173455210581130887-n.jpg
Bảng xếp hạng sau vòng 1 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26. (Ảnh: VPF)
(Vietnam+)
#V-League #Ninh Bình FC #Công an Thành phố Hồ Chí Minh #PVF-CAND Ninh Bình Tp. Hồ Chí Minh
Theo dõi VietnamPlus

V-League

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) tiếp tục giữ vai trò là Nhà tài trợ chính của Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia V-League 2025/26. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

LPBank tiếp tục đồng hành cùng Giải Bóng đá VĐQG V-League mùa thứ 2 liên tiếp

Bước vào mùa giải mới, Ban Tổ chức Giải Vô địch Quốc gia V-League cũng chính thức công bố bộ nhận diện thương hiệu mới cho giải đấu mùa 2025/26. Logo mới được thiết kế sắc sảo với màu vàng chủ đạo, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của giải đấu, thể hiện khát vọng chinh phục đỉnh cao và niềm tin vào tương lai của bóng đá Việt Nam.