Vòng 2 V-League 2025/26: Nóng bỏng những "cuộc chiến" ở Hàng Đẫy

V-League 2025/26 sẽ tiếp tục sôi động với những cặp đấu diễn ra ở vòng 2, trong đó tâm điểm sẽ là những màn so tài ở sân Hàng Đẫy (Hà Nội) - nơi 2 đại diện của bóng đá Thủ đô là Thể Công-Viettel và Hà Nội FC hướng đến mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới, khi lần lượt tiếp đón Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Hoàng Anh Gia Lai.

Chiến thắng 2-1 trước Á quân V-League mùa trước là Hà Nội FC ngay ở vòng đấu mở màn là minh chứng cho quyết tâm và khát khao của đoàn quân huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức trong nhiệm vụ đưa tên tuổi của đội bóng ngành Công an trở lại với thời kỳ vàng son.

Tuy nhiên, chính kết quả này cũng khiến những đối thủ của Công an Thành phố Hồ Chí Minh - ở vòng đấu này là Thể Công-Viettel - càng đề cao "cảnh giác" hơn với đội bóng của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức.

Cũng đang khao khát tìm kiếm chiến thắng đầu tiên sau khi chia điểm với Công an Hà Nội ở vòng 1, Đội bóng áo lính với lợi thế sân nhà cùng lực lượng gồm các tuyển thủ quốc gia trong đội hình nhiều khả năng sẽ biết cách tránh "vết xe đổ" của Hà Nội FC để giành 3 điểm trong cuộc tiếp đón Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Với Hà Nội FC, chiến thắng sẽ là "mệnh lệnh" ở vòng đấu này - không chỉ để gỡ gạc thể diện mà còn để khẳng định tham vọng trong cuộc đua vô địch. Tiếp đón một Hoàng Anh Gia Lai đang "loay hoay" sau khi mất hàng loạt trụ cột như Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho, Minh Vương, Lý Đức... sẽ là cơ hội để đội bóng Thủ đô giành 3 điểm đầu tiên trong mùa giải mới.

Hà Nội FC (áo tím) cần chiến thắng để "gỡ gạc thể diện." (Ảnh: VPF)

Ở vòng đấu này, Đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định dù phải làm khách nhưng vẫn được đánh giá cao hơn đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Sau khi thua "sốc" trước tân binh PVF-CAND ở trận mở màn, sẽ là bất ngờ lớn nếu đội chủ sân Vinh có thể giành điểm ở cuộc tiếp đón những vị khách từ thành Nam.

Ninh Bình FC sau màn chào sân ấn tượng ở vòng 1 sẽ trở về sân nhà tiếp đón đối thủ Đông Á Thanh Hóa. Đây là trận đấu mà Đội bóng Cố đô thông báo sẽ miễn phí vé cho người hâm mộ tới sân theo dõi và cổ vũ đội nhà. Với màn "tiếp lửa" từ các cổ động viên nhà, Hoàng Đức và các đồng đội nhiều khả năng sẽ có chiến thắng thứ 2 liên tiếp.

Ở các cặp đấu còn lại: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có trận Derby miền Trung với đội chủ nhà SHB Đà Nẵng; trong khi tân binh PVF-CAND sẽ có chuyến làm khách đến sân của Hải Phòng - đội vẫn chưa có điểm sau vòng đấu đầu tiên.

Trận đấu muộn nhất của vòng 2 sẽ diễn ra vào tối 24/8, với cuộc đọ sức giữa chủ nhà Becamex Bình Dương và Công an Hà Nội. Với việc đội khách vừa hao tổn khá nhiều sức lực ở mặt trận Shopee Cup vào giữa tuần, đội chủ sân Bình Dương sẽ có nhiều cơ hội giành điểm để tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng./.

Lịch thi đấu vòng 2 V-League 2025/26. (Ảnh: VPF)

V-League vươn lên vị trí thứ 3 Đông Nam Á về giá trị chuyển nhượng Lực lượng 14 đội bóng V-League mùa giải 2025-26 đạt tổng giá trị 53,57 triệu euro, chỉ còn xếp sau Thai League 1 (77,04 triệu euro/16 CLB) và Indonesia Super League (71,54 triệu euro/18 CLB).