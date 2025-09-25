Vòng 5 V-League: Tâm điểm Thép Xanh Nam Định 'đại chiến' Công an Hà Nội

V-League 2025/26 đang mang đến cho người hâm mộ những trận "đại chiến" hấp dẫn ngay từ những vòng đấu đầu tiên. Sau liên tiếp các trận derby "rực lửa" giữa những đội bóng cùng thành phố, tâm điểm ở vòng 5 sẽ là trận "siêu kinh điển" của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại: Đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định sẽ tiếp đón đội khách Công an Hà Nội trên sân Thiên Trường (Nam Định) vào 18 giờ ngày 28/9.

Đây đang là hai đại diện ưu tú nhất của bóng đá Việt: Cả hai không chỉ chia nhau những danh hiệu quốc nội từ V-League, Cúp Quốc gia đến Siêu cúp... mà còn là niềm hy vọng của bóng đá nước nhà ở những đấu trường quốc tế như AFC Champions League Two và Shopee Cup.

Lực lượng của hai đội được đánh giá là "kẻ tám lạng, người nửa cân" khi cả 2 đều sở hữu trong đội hình những ngoại binh đắt giá bậc nhất V-League như Percy Tau (Nam Định) hay Alan Grafite (Công an Hà Nội)...

Khác biệt giữa hai đội là phong độ ở đấu trường quốc nội: trong khi Công an Hà Nội (10 điểm) đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng với thành tích bất bại sau 4 trận, thì nhà Đương kim vô địch lại đang gặp khó khăn ở chặng khởi đầu với chỉ 2 chiến thắng sau 5 trận.

Công an Hà Nội (áo đỏ) đã giành chiến thắng trước Nam Định ở trận tranh Siêp cúp khởi động mùa giải mới. (Ảnh: VPF)

Ở vòng trước, đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt "trắng tay" khi nhận thất bại 0-2 trước đội đầu bảng Ninh Bình và rơi xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Dù vậy, điểm tựa sân nhà có thể mang đến lợi thế cho nhà Đương kim vô địch ở cặp đấu kinh điển này: Cả 2 chiến thắng của Nam Định ở mùa này đều đến khi được thi đấu tại "thánh địa" Thiên Trường (lần lượt trước các đối thủ là Hải Phòng và PVF-CAND).

Việc hai ứng cử viên Nam Định và Công an Hà Nội có cuộc đối đầu trực tiếp sẽ là cơ hội cho đội đầu bảng Ninh Bình FC (12 điểm) gia tăng khoảng cách điểm số trên bảng xếp hạng, trong trường hợp Hoàng Đức và các đồng đội giành chiến thắng ở chuyến làm khách đến sân Lạch Tray của đội chủ nhà Hải Phòng (7 điểm, xếp thứ 5).

Hà Nội FC (2 điểm, xếp thứ 11) sau những tín hiệu khả quan ở vòng đấu trước được kỳ vọng sẽ có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới trong cuộc tiếp đón đối thủ "cùng khổ" Đông Á Thanh Hóa (2 điểm, xếp thứ 13).

Hà Nội FC quyết tâm hướng đến chiến thắng đầu tiên ở V-League 2025/26. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Đại diện còn lại của bóng đá Thủ đô là Thể Công-Viettel (8 điểm, xếp thứ 4) cũng sẽ được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy để tiếp đón các vị khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (7 điểm, xếp thứ 6).

SHB Đà Nẵng (2 điểm, xếp thứ 12) và đội cuối bảng Hoàng Anh Gia Lai (1 điểm) đều sẽ hướng đến chiến thắng đầu tiên với những chuyến làm khách ở vòng đấu này, lần lượt trước Becamex Thành phố Hồ Chí Minh (3 điểm, xếp thứ 10) và PVF-CAND (4 điểm, xếp thứ 8).

Ở cặp đấu còn lại, Sông Lam Nghệ An (4 điểm, xếp thứ 9) sẽ tiếp đón Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh (10 điểm, xếp thứ 3). Đoàn quân của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức là đội được đánh giá cao hơn, tuy nhiên Đội bóng xứ Nghệ luôn thi đấu rất hay ở những trận đấu được chơi trên sân nhà (mùa này đã thắng 2-1 trước Nam Định và hòa 1-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh)./.

Lịch thi đấu vòng 5 V-League 2025/26. (Ảnh: VPF)

