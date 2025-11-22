Xuất cấp 156,78 tấn gạo dự trữ hỗ trợ Thanh Hóa bảo vệ rừng

Cục Dự trữ Nhà nước vừa có quyết định giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VII xuất cấp hơn 156,78 tấn gạo dự trữ quốc gia nhập kho (đợt 1) năm 2025, vận chuyển đến trung tâm các 7 xã của tỉnh Thanh Hoá để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng.

Theo đó, số gạo trên được vận chuyển đến trung tâm các xã Quang Chiểu, Mường Lát, Mường Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi, Tam Chung, Trung Lý để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng tháng 10,11,12 năm 2025 (đợt 4) theo quy định tại Quyết định số 1910/QĐ-TTg ngày 24/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VII có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các xã Quang Chiểu, Mường Lát, Mường Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi, Tam Chung, Trung Lý lập kế hoạch, phương án và thời gian tiếp nhận gạo gửi Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực để tổ chức thực hiện việc giao nhận.

Tổ chức, xuất kho, vận chuyển, giao, nhận gạo hỗ trợ địa phương theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 15316/BTC-TCDT ngày 14/12/2020 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng; thực hiện đúng quy định về quy trình, trình tự, thủ tục xuất cấp hàng dự trữ quốc gia theo quy định tại Thông tư số 60/2025/TT-BTC ngày 27/6/2025 của Bộ Tài chính quy định về quy trình, trình tự, thủ tục thực hiện phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực dự trữ quốc gia và nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ./.

Đắk Lắk: Kiểm tra, xử vụ việc đập phá Trạm Bảo vệ rừng Thời gian qua, do giá càphê tăng cao, người dân lợi dụng tình hình sáp nhập đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đã lén lút chiếm đất rừng đặc dụng để trồng càphê trái phép.