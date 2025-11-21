Tỉnh Thanh Hoá thúc đẩy xúc tiến thương mại tại Liên bang Nga

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga của đoàn đại diện lãnh đạo tỉnh do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh dẫn đầu, ngày 20/11, Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của tỉnh đã được tổ chức tại Trung tâm Hà Nội-Moskva.



Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tham gia sự kiện ngoài ba đơn vị tổ chức là tỉnh Thanh Hóa, Phòng Thương mại và Công nghiệp Moskva và Đại sứ quán Việt Nam còn có đông đảo đại diện từ Hiệp hội Kinh doanh Nga-Việt, Hiệp hội xuất nhập khẩu Nga, Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nga và các doanh nghiệp Nga và Việt Nam tại Nga.



Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Phát biểu chào mừng sự kiện, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhắc lại rằng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ và sâu rộng với mức độ tin cậy chính trị cao, sự hợp tác hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực lĩnh vực, trong đó hợp tác kinh tế được xác định là một trụ cột quan trọng, không ngừng được thúc đẩy và phát triển.

Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh hợp tác kinh tế, cung cấp thông tin về thị trường và kết nối doanh nghiệp hai nước là một trong những ưu tiên hàng đầu thúc đẩy kết nối kinh tế đầy tiềm năng giữa hai nước.



Đại sứ đánh giá cao tầm nhìn cũng như quyết tâm cao của tỉnh Thanh Hóa trong việc tích cực đi đầu xúc tiến thương mại, đầu tư tại Nga. Quyết tâm và cam kết mạnh mẽ đó là một trong các lợi thế nổi bật cùng với vị trí chiến lược, tiềm năng và tài nguyên phong phú để Thanh Hoá trở thành một điểm sáng mới trong hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Đại sứ tin tưởng rằng, sự kiện không chỉ là những lời giới thiệu, mà là sự khởi đầu cho những chuyến thăm quan thực tế, những cuộc đối thoại, trao đổi trực tiếp và những hợp đồng thành công trong tương lai.



Giới thiệu trước các nhà quản lý và nhà đầu tư tiềm năng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh đến một thế mạnh nổi bật của tỉnh Thanh Hóa đó là nguồn nhân lực dồi dào 2,4 triệu lao động trong tổng số 4,3 triệu dân của tỉnh.

Thế mạnh thứ hai là chiều sâu văn hoá với danh xưng Thanh Hoá gần 1.000 năm tuổi, từng là kinh đô của 4 triều đại với 44 đời vua, hơn 1.500 di sản và di tích lịch sử của tỉnh là nguồn lực quý giá để phát triển du lịch, đặc biệt là thu hút du khách nước ngoài.



Để chuẩn bị cho Hội nghị, Tỉnh đã xây dựng đoạn phim giới thiệu đầy đủ tình hình phát triển, tiềm năng cũng như các lĩnh vực tìm kiếm đầu tư và hợp tác để các đại biểu có được hình dung tổng quan về vùng đất “địa linh nhân kiệt” nối hai miền Nam Bắc của Việt Nam này.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Các nhà đầu tư tiềm năng cũng được nghe những cam kết trực tiếp mà Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đưa ra, đó là hợp tác chân thành, đầu tư bền vững, thủ tục thuận lợi và hiệu quả cao nhất.



Đánh giá cao sự kiện được tổ chức quy mô và kỹ lưỡng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Moskva Roman Dunko chia sẻ những ý kiến sâu sát và xác đáng về những yếu tố then chốt mà doanh nghiệp cần lưu ý.

Ông Dunko nhấn mạnh với kinh nghiệm sâu rộng trong hợp tác với các quốc gia châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Moskva sẵn sàng chia sẻ kiến thức, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác và đóng góp vào sự phát triển thương mại giữa hai nước, góp phần hiện thực hoá mục tiêu đầy tham vọng nâng kim ngạch song phương lên 15 tỷ USD đến năm 2030.



Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Andrian Sinebok, Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Nga-Việt (RVDS), nhấn mạnh rằng con số tăng trưởng GRDP 10,2% của Thanh Hoá chắc chắn gây ấn tượng mạnh với những người tham dự. Ông nói thêm rằng khi xúc tiến thương mại thì quan trọng nhất là tính chất cụ thể: một mục tiêu cụ thể, một kế hoạch cụ thể, một mong muốn cụ thể, một chính sách cụ thể, để có thể đạt bước tiến ngay sau Hội nghị.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đầu Thanh Tùng trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Nga. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Về phần mình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá Đầu Thanh Tùng cho biết thêm tỉnh đã quyết tâm nối lại các kế hoạch xúc tiến đầu tư bị gián đoạn do đại dịch COVID-19. Sau hơn 5 năm, Thanh Hoá tự tin vào thế mạnh thu hút đầu tư cũng như mong muốn thiết lập được dòng đầu tư hai chiều, từ Thanh Hoá sang Nga và đặc biệt là từ Nga về Thanh Hoá.



Sau Moskva, đoàn sẽ tiếp tục đến thành phố lớn thứ hai của Nga là Saint Petersburg và tổ chức thêm các hoạt động tại đây./.

