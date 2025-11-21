Cục Dự trữ Nhà nước khẩn cấp xuất 4.000 tấn gạo, vật tư hỗ trợ các địa phương

Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, để kịp thời hỗ trợ cho nhân dân các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ.

Triển khai chỉ đạo, Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành các quyết định giao nhiệm vụ cho các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực khẩn trương triển khai việc xuất cấp gạo dự trữ.

Theo đó, Cục Dự trữ Nhà nước giao nhiệm vụ cho Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực 11 thực hiện xuất cấp (không thu tiền) trong tình huống đột xuất, cấp bách 2.000 tấn gạo dự trữ quốc gia nhập kho (đợt 1) năm 2025 cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai để kịp thời hỗ trợ cho nhân dân các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ.

Cục Dự trữ Nhà nước giao nhiệm vụ cho Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực 13 thực hiện xuất cấp (không thu tiền) trong tình huống đột xuất, cấp bách 2.000 tấn gạo dự trữ quốc gia nhập kho (đợt 1) năm 2025 cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các chi cục dự trữ nhà nước 11, 13 vận chuyển từ kho dự trữ quốc gia đến địa điểm, giao nhận cụ thể theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân 2 tỉnh: Gia Lai, Khánh Hòa, với thời gian xuất cấp từ ngày 20/11/2025 đến hết ngày 10/12/2025.

Chỉ đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước 2 khu vực nêu trên khẩn trương phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh: Gia Lai, Khánh Hòa để xuất cấp, giao, nhận gạo dự trữ quốc gia theo đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích; thực hiện đúng quy trình, trình tự, thủ tục xuất cấp hàng dự trữ quốc gia theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực kịp thời báo cáo về Cục Dự trữ Nhà nước để xem xét, chỉ đạo.

Trước đó, ngày 19/11, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk để ứng phó với mưa, lũ.

Theo đó, danh mục, số lượng hàng dự trữ quốc gia xuất cấp gồm: 5 bộ xuồng cao tốc các loại (3 bộ loại DT3 và 2 bộ loại DT2); 2 bộ máy phát điện loại 50 KVA; 12 bộ máy bơm nước chữa cháy; 4 bộ máy khoan phá bê tông; 380 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 4.500 chiếc phao tròn cứu sinh.

Ngay trong chiều ngày 19/11/2025, Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Phạm Vũ Anh đã ký Quyết định số 723/QĐ-CDT giao các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực 12 và 13 thực hiện xuất cấp vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia (theo danh mục được giao tại Quyết định 3896/QĐ-BTC), vận chuyển từ kho dự trữ quốc gia đến tỉnh Đắk Lắk (địa điểm giao, nhận cụ thể theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk), với thời gian giao nhận từ ngày 19/11 đến hết ngày 20/11/2025.

Trong đó, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực 12 được giao xuất cấp: 2 bộ máy phát điện loại 50 KVA; 12 bộ máy bơm nước chữa cháy; 4 bộ máy khoan phá bê tông; 380 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 4.500 chiếc phao tròn cứu sinh.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực 13 được giao xuất cấp 5 bộ xuồng cao tốc các loại (3 bộ loại DT3 và 2 bộ loại DT2)./.

Xuất cấp hơn 700 tấn gạo và vật tư hỗ trợ Tuyên Quang, Quảng Ngãi Bộ Tài chính giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực 4 thực hiện xuất cấp 703.905kg gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2025 (đợt 1) cho Tuyên Quang để hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10.