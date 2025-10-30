Xã hội

Xuất cấp hơn 700 tấn gạo và vật tư hỗ trợ Tuyên Quang, Quảng Ngãi

Bộ Tài chính giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực 4 thực hiện xuất cấp 703.905kg gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2025 (đợt 1) cho Tuyên Quang để hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10.

Thùy Dương
Tuyến đường ngổn ngang rác thải và bùn đất sau trận lụt ở phường Hà Giang 1 (Tuyên Quang) ngày 2/10. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)
Bộ Tài chính vừa có quyết định về việc xuất cấp 703.905kg gạo dự trữ quốc gia cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Bộ Tài chính giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực 4 thực hiện xuất cấp (không thu tiền) 703.905kg gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2025 (đợt 1) cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang để hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10.

Địa điểm giao nhận gạo dự trữ quốc gia là tại trung tâm các đơn vị hành chính cấp xã (xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh) theo kế hoạch phân bổ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Thời hạn hoàn thành giao nhận gạo dự trữ quốc gia đến hết ngày 25/11/2025.

Bộ Tài chính cũng có quyết định về việc xuất hàng dự trữ quốc gia cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Bộ Tài chính giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X thực hiện xuất cấp (không thu tiền) vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi để ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025 theo Quyết định số 3675/QĐ-BTC ngày 29/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, gồm 1 bộ xuồng cao tốc loại DT3; 20 bộ nhà bạt cứu sinh loại nhẹ 24,5 m2; 2.000 chiếc phao tròn cứu sinh; 4.000 chiếc phao áo cứu sinh; 40 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 2 bộ máy khoan phá bêtông; 5 bộ máy bơm nước chữa cháy; 3 bộ máy phát điện các loại (1 bộ loại 30 kVA, 11 bộ loại 50 kVA và 11 bộ loại 137 kVA); 2 bộ thiết bị khoan cắt; 3 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ.

Thời gian thực hiện, hoàn thành đến hết ngày 30/11/2025. Địa điểm giao nhận vật tư, thiết bị tại cửa kho dự trữ quốc gia, trên phương tiện vận chuyển của đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận.

Cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV, Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X, khẩn trương phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ngãi về việc giao, nhận gạo và tiếp nhận số lượng vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các chi cục dự trữ kịp thời báo cáo về Cục Dự trữ Nhà nước để xem xét, chỉ đạo./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Xuất cấp gạo #Bão số 10 #Gạo dự trữ quốc gia #Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quảng Ngãi Tuyên Quang
