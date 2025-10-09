Tuyên Quang khắc phục thiệt hại sau mưa lũ, sớm đưa học sinh trở lại trường

Sau đợt mưa lũ lịch sử do ảnh hưởng của bão số 10 và hoàn lưu bão số 11, nước đã rút tại nhiều khu vực của tỉnh Tuyên Quang.

Ngay sau đó, các trường học khẩn trương dọn dẹp, khắc phục hậu quả, sửa chữa cơ sở vật chất để sớm đón học sinh trở lại trường.

Tuy nhiên, thiệt hại nặng nề khiến việc dạy và học của thầy trò nơi đây vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Tại Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Vị Xuyên (Tuyên Quang), sân trường những ngày sau lũ còn ngổn ngang bùn đất. Bàn ghế, tủ sách được xếp chồng ngoài hành lang; toàn bộ tầng một bị ngập sâu khiến thiết bị dạy học, sách vở và đồ dùng cá nhân của học sinh hư hỏng nặng.

Phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, theo học bán trú nên khi trở lại trường, các em thiếu thốn đủ bề từ sách vở, quần áo đến đồ dùng sinh hoạt.

Em Nguyễn Thu Nguyệt, học sinh lớp 9B, Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, chia sẻ: “Nước lụt đã làm ngập tầng 1 của trường học và khu nhà bán trú. Sách vở của chúng em đều bị nhấn chìm trong nước, giờ phải cố gắng tìm lại những cuốn sách còn dùng được để phơi khô, hỏng hết thì phải mua mới. Nhà nội trú cũng bị ngập nên nhiều đồ dùng bị hư hỏng, sinh hoạt hiện nay gặp rất nhiều khó khăn.”

Sau khi nước lũ rút, giáo viên, phụ huynh và học sinh cùng nhau dọn rửa, phơi khô từng chồng tài liệu, bàn ghế còn sử dụng được. Dù vậy, cơ sở vật chất của trường bị thiệt hại quá lớn, nhiều hạng mục xuống cấp cần được sửa chữa và bổ sung gấp để đảm bảo việc dạy và học.

Cô Đặng Thị Hồng Nhung, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Vị Xuyên (Tuyên Quang), cho biết: “Sau mưa bão, tập thể giáo viên cùng phụ huynh đã chung tay khắc phục hậu quả, rà soát thiệt hại, tận dụng những gì có thể sửa chữa để sớm đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, hiện nhà trường vẫn còn thiếu nhiều thiết bị dạy học và khu bán trú cho học sinh, ảnh hưởng đến công tác giảng dạy và chăm lo cho các em. Chúng tôi đang nỗ lực khắc phục để học sinh sớm ổn định việc học và mong nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân về sách vở, trang thiết bị học tập, giúp nhà trường vượt qua giai đoạn khó khăn này.”

Không chỉ vùng cao, tại khu vực các phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 (thành phố Hà Giang cũ), nhiều trường học cũng chịu thiệt hại nặng.

Trường Tiểu học Quang Trung, phường Hà Giang 2 là một trong những điểm trường bị ngập sâu trong nước lũ. Nhiều phòng học, sân trường, thiết bị dạy học, bàn ghế bị ngấm nước, hư hỏng, sách vở của học sinh gần như bị cuốn trôi hoàn toàn.

Sau lũ, lớp bùn dày 20-40cm ngập khắp trường học. Các giáo viên, phụ huynh và nhiều lực lượng tại địa phương đã khẩn trương dọn bùn đất, lau rửa bàn ghế, sắp xếp lại lớp học. Dù nỗ lực hết sức nhưng nhà trường vẫn gặp khó khăn do thiếu thiết bị, sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh.

Cô Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay: “Sau khi hoàn tất vệ sinh, chúng tôi đã khảo sát lại tình hình thiệt hại. Với những em mất hết sách vở, nhà trường đang phối hợp các trường bạn xin hỗ trợ. Trường hợp không có cùng loại sách trường đang sử dụng thì trước mắt chúng tôi photo tạm sách giáo khoa cho các em để đảm bảo việc học không bị gián đoạn.”

Tại xã biên giới Lao Chải (Tuyên Quang), mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng nhiều khu vực; trong đó Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Lao Chải chịu ảnh hưởng nặng.

Nhà trường bị sạt lở nghiêm trọng, khu vực nhà vệ sinh và nhà bếp bị sạt lở hoàn toàn. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo cho học sinh tạm nghỉ học để đảm bảo an toàn, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ di dời khẩn cấp học sinh nội trú và các hộ dân sinh sống quanh khu vực trường.

Ông Lý Tiến Công, Bí thư Đảng ủy xã Lao Chải, cho biết: “Xã đã phối hợp với ngành giáo dục kiểm tra toàn bộ khu vực trường học, nhất là khu vực bị sạt lở như khu nội trú và bếp ăn. Chúng tôi yêu cầu tạm ngừng dạy ở những khu có nguy cơ mất an toàn; gia cố, kè lại ta luy, khơi thông cống thoát nước để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho giáo viên và học sinh”.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, toàn tỉnh có hàng chục trường, điểm trường bị ảnh hưởng sau bão lũ. Trong đó nhiều trường ở các xã vùng cao như Thuận Hòa, Ngọc Đường, Vị Xuyên, Hà Giang 1, Hà Giang 2... thiệt hại nặng về cơ sở vật chất.

Sau khi nắm tình hình, ngành giáo dục đã chỉ đạo các trường học tổng vệ sinh, khử khuẩn, kiểm tra điện, nước, rà soát mức độ thiệt hại và lập phương án khắc phục. Các trường được hướng dẫn linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học, dạy bù phù hợp với điều kiện thực tế.

Ông Đinh Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, cho biết: Ngành sẽ tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời, giúp các trường vùng lũ sớm ổn định việc dạy và học.

Song song với công tác khắc phục, ngành giáo dục Tuyên Quang tiếp tục kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Nhiều đoàn thiện nguyện, nhà hảo tâm đã hỗ trợ sách vở, quần áo, đồ dùng học tập cho học sinh vùng lũ, giúp thầy trò thêm vững tin vượt qua khó khăn.

Hiện nay, nhiều trường học tại vùng lũ Tuyên Quang vẫn phải dạy tạm trong điều kiện thiếu thốn: bàn ghế hư hỏng, sách vở photo, lớp học còn ẩm mốc. Dù khó khăn chồng chất, tinh thần vượt khó của thầy và trò nơi đây vẫn thật đáng trân trọng. Mỗi ngày, học sinh đều nỗ lực đến lớp, các thầy cô thì kiên trì bám trường, bám lớp, giữ vững mạch học tập cho học trò giữa bộn bề gian khó./.

