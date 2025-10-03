Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh: Cùng nhân dân khắc phục hậu quả lũ dữ

Ngay sau khi nước lũ bắt đầu rút, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh đã trực tiếp kiểm tra tình hình tại phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 (tỉnh Tuyên Quang) - những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Tại Quảng trường 26/3, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang, Trường THCS Yên Biên, Trường Tiểu học Quang Trung, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh chia sẻ, động viên cán bộ, giáo viên và nhân dân, đồng thời chỉ đạo các lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, đơn vị và chính quyền địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp doanh nghiệp đưa máy xúc, xe tải tham gia nạo vét bùn đất trên đường phố, khu dân cư.

Việc dọn dẹp cần thực hiện khẩn trương, cuốn chiếu từng khu vực, làm đến đâu sạch đến đó, không để kéo dài tình trạng ngổn ngang.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Nông nghiệp và Môi trường bố trí khu đổ thải tạm thời, tránh ô nhiễm môi trường và phát sinh dịch bệnh.

Đối với ngành y tế cần chuẩn bị máy phát điện, thuốc men, hóa chất, nhân lực để duy trì hoạt động khám chữa bệnh, đồng thời tổ chức phun khử khuẩn tại những khu vực ngập sâu.

Đối với ngành giáo dục, Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ, phải huy động lực lượng công an, quân sự hỗ trợ nhà trường dọn dẹp, khắc phục cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên sớm trở lại trường lớp.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh: “Không chỉ khắc phục trước mắt, tỉnh phải tính đến giải pháp căn cơ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Từng con đường, từng khu phố cần được dọn dẹp sạch sẽ để cuộc sống sớm bình thường trở lại.”

Sau chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, không khí khẩn trương dọn dẹp, khắc phục lan tỏa khắp phường Hà Giang 1, Hà Giang 2.

Hàng trăm cán bộ, đoàn viên thanh niên, lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ cùng bà con nhân dân đã cùng nhau xúc bùn, thu dọn rác thải, sắp xếp lại đồ dùng.

Trên nhiều tuyến phố, các cửa hàng vàng bạc, hiệu thuốc, quán ăn, tiệm quần áo… đồng loạt mở cửa, cọ rửa, phơi phóng để sớm buôn bán trở lại.

Các phụ huynh và thầy cô trường tiểu học Quang Trung (phường Hà Giang 2, Tuyên Quang) dọn bùn đất trong trường học sau lũ. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Hình ảnh bà con hỗ trợ lẫn nhau, người khỏe giúp người yếu, hộ kinh doanh cùng nhau san sẻ dụng cụ, nhân công… đã thể hiện tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, cùng nhau vượt qua thiên tai. Không khí ấy như một mạch nguồn lan tỏa, tạo niềm tin rằng sau lũ dữ, sức sống mới sẽ hồi sinh trên từng con phố.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, từ ngày 29/9 đến 1/10, hoàn lưu bão số 10 đã gây mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-200 mm, có nơi trên 220 mm, khiến nhiều địa phương trong tỉnh bị ngập úng, sạt lở trên diện rộng.

Đến ngày 3/10, toàn tỉnh ghi nhận 8 người chết và mất tích; gần 4.500 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, ngập nước, hơn 1.700 hộ phải di dời khẩn cấp. Hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị ngập úng; nhiều lồng bè thủy sản bị cuốn trôi; nhiều công trình giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế bị hư hỏng nặng.

Để ứng phó, tỉnh đã huy động gần 13.500 cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ và nhân dân tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả. Các đoàn hàng cứu trợ khẩn trương được đưa đến những địa bàn bị ảnh hưởng nặng.

Lực lượng công an, quân đội, biên phòng, đoàn kinh tế quốc phòng cùng chính quyền, đoàn thể đã xuyên đêm hỗ trợ bà con di dời, dựng lán tạm, cung cấp nhu yếu phẩm.

Trong dòng nước lũ cuồn cuộn, những bước chân của lực lượng chức năng và nhân dân đã để lại dấu ấn về sự đồng lòng, quyết tâm vượt khó.

Sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh ngay tại hiện trường không chỉ là nguồn động viên tinh thần to lớn, mà còn khẳng định quyết tâm của cả hệ thống chính trị tỉnh: Bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, nhanh chóng ổn định đời sống và khôi phục sản xuất sau thiên tai./.

