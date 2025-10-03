Lào Cai: Bộ đội cụ Hồ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Những ngày qua, những người lính cụ Hồ đã có mặt trên khắp các địa bàn bị ngập lụt ở tỉnh Lào Cai nhằm giúp nhân dân và chính quyền địa phương dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường.

Tại đường Trần Hưng Đạo, phường Yên Bái, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai nỗ lực dọn dẹp bùn đất để khai thông các tuyến đường.

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, phường Yên Bái có 19 tuyến đường chính ngập sâu, 38 tổ dân phố với trên 5.000 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó sơ tán trên 400 nhân khẩu đến trường học, nhà văn hóa, Ủy ban Nhân dân phường.

Để hỗ trợ chính quyền và nhân dân phường Yên Bái, sau thiên tai, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai đã tiếp tục thành lập 10 tổ công tác, mỗi tổ từ 30 người đến các khu vực trọng điểm hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai./.