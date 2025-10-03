Lào Cai thông đường cho xe máy lên Mù Cang Chải

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ 1 - Yên Bái đã huy động phương tiện, máy móc và rọ đá di chuyển tới điểm sạt lở để khắc phục sự cố. Tối 2/10, các đơn vị đã đã tạo được nền đường để cho xe máy đi qua.

Sau 2 ngày nỗ lực khắc phục điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 32, đoạn qua đèo Khau Phạ, xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai, đến tối ngày 2/10, các đơn vị đã đã tạo được nền đường để cho xe máy đi qua.

Trước đó, ngay sau khi xảy ra sạt lở, Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ 1 - Yên Bái đã huy động phương tiện, máy móc và rọ đá di chuyển tới điểm sạt lở để khắc phục sự cố.

Tuy nhiên, do cung sạt lớn và cao khoảng 400m, tạo thành lũ quét làm mất 20m mặt đường, đặc biệt tại khu vực sạt lở chủ yếu là đá tảng cứng nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn./.