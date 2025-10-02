Du lịch

Lào Cai: Ngừng các tour du lịch đến Sa Pa, Y Tý và vùng nguy cơ lũ quét

Mưa lũ, sạt lở sau bão số 10 khiến nhiều tuyến đường đến Sa Pa, Y Tý, Nghĩa Lộ bị chia cắt, Lào Cai yêu cầu dừng tour, tuyến tới các vùng nguy hiểm và triển khai phương án hỗ trợ du khách kịp thời.

Đến ngày 30/9, nhiều hộ dân ở Lào Cai bị ngập sâu tới 3m. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Đến ngày 30/9, nhiều hộ dân ở Lào Cai bị ngập sâu tới 3m. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Nhằm tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão trong lĩnh vực du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai vừa có văn bản đề nghị các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh tạm ngừng tổ chức các tour, tuyến du lịch đến những khu vực chịu ảnh hưởng của bão cho đến khi có thông báo chính thức về tình hình an toàn sau bão.

Hoàn lưu sau bão đã gây mưa lớn liên tiếp nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tại một số địa phương xảy ra ngập lụt vùng thấp trũng, ven sông, ven suối, đặc biệt là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại tuyến giao thông đến các trọng điểm du lịch như Sa Pa, Y Tý, Mù Cang Chải, Nghĩa Lộ…

Để đảm bảo các hoạt động trong lĩnh vực du lịch được an toàn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai thường xuyên cập nhật thông tin tình hình mưa bão, chủ động hỗ trợ, thông tin cho khách du lịch, tạm dừng hoặc điều chỉnh lịch trình tham quan tại khu vực nguy hiểm.

Sở đề nghị Hiệp hội phát huy tinh thần đoàn kết, kêu gọi, hỗ trợ giảm gánh nặng bằng cách chia sẻ khó khăn của du khách và phối hợp khắc phục khó khăn sau bão bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả như giảm giá phòng nghỉ, giảm giá suất ăn, giảm giá vé xe… hoặc có hình thức hỗ trợ khác với du khách, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Lào Cai văn minh, an toàn.

Các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch rà soát, thống kê chặt chẽ, đầy đủ số lượng khách du lịch, đoàn khách, hướng dẫn viên đang có mặt tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên kịp thời nắm bắt tình hình và có phương án hỗ trợ, ứng phó khi cần thiết.

Các đơn vị, cơ sở triển khai biện pháp bảo vệ, gia cố cho công trình, khu, điểm du lịch trên địa bàn nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản trước ảnh hưởng của bão; trong đó tập trung chằng chống công trình, cửa kính, mái che, biển quảng cáo tại cơ sở; ngắt điện tại khu vực nguy hiểm; chuẩn bị đầy đủ máy phát điện, nước sạch, lương thực… nhằm chủ động ứng phó trong mọi tình huống.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai đề nghị, các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở cung cấp dịch vụ liên hệ với du khách có lịch trình trong thời gian bão ảnh hưởng để thông báo, thỏa thuận hủy hoặc điều chỉnh, dời lịch trình, bảo đảm an toàn và quyền lợi tốt nhất cho du khách./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lào Cai #Mưa lũ #tour du lịch #Ảnh hưởng bão #Du khách #Ngập lụt #lũ quét Lào Cai
Theo dõi VietnamPlus

Thiên tai bão lũ

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Khu vực tái hiện hoạt động “trên bến, dưới thuyền” tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2025 hấp dẫn du khách. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Để mỗi trải nghiệm luôn tạo dấu ấn với du khách

Để du lịch ẩm thực ghi dấu ấn bền lâu, cần cá biệt hóa trải nghiệm, kết hợp khám phá phong tục, thực hành chế biến món ăn, cùng giải pháp bài bản nâng tầm sản phẩm, nhân lực và thương hiệu điểm đến.

Gian hàng món ngon Sài Thành giới thiệu phong phú món ăn. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Câu chuyện văn hóa từ các món ăn

Ẩm thực không chỉ là hương vị món ăn mà còn là “sứ giả văn hóa đặc biệt,” giúp du khách hiểu về phong tục, đời sống địa phương, tạo lợi thế cạnh tranh, gia tăng sức hút cho các điểm du lịch Việt Nam.