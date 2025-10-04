Dừng Đêm hội Thành Tuyên 2025 để tập trung khắc phục hậu quả thiên tai

Sáng 4/10, ông Phạm Đức Trung, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết, để tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai do hoàn lưu bão số 10 gây ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 2434/UBND-VHXH ngày 4/10/2025 về việc dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên và Chương trình Vui Trung thu nhớ Bác năm 2025.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, dừng tổ chức chương trình Đêm hội Thành Tuyên năm 2025; Tỉnh Đoàn Thanh niên dừng tổ chức Chương trình vui Trung Thu nhớ Bác năm 2025.

Các sở, ban, ngành, địa phương chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp, các đơn vị liên quan tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; kịp thời thông tin rộng rãi, đầy đủ, chính xác đến nhân dân, du khách về việc dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên và Chương trình vui Trung Thu nhớ Bác năm 2025.

Trước đó, ngày 1/10, trước những thiệt hại nặng nề do hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) gây ra, sau khi trao đổi, thống nhất ý kiến với Ủy ban Nhân dân phường Minh Xuân và các cơ quan chức năng liên quan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc dừng lễ hội nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân; đồng thời tập trung thời gian, nguồn lực cho công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, mất mát của đồng bào nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cũng như các địa phương khác trên cả nước đang gánh chịu hậu quả do thiên tai.

Việc dừng sự kiện quy mô lớn này cũng là hành động nhân văn, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Năm 2004, xuất phát từ một lễ hội rước diễu các mô hình đèn Trung Thu khổng lồ tự phát của nhân dân địa phương, đến nay, Lễ hội Thành Tuyên đã trở thành sự kiện cấp tỉnh với quy mô tổ chức hoành tráng, là sản phẩm du lịch độc đáo, riêng có của Tuyên Quang.

Lễ hội được vinh danh Bằng kỷ lục Guinness: Đêm hội Trung Thu có nhiều mô hình đèn lớn nhất Việt Nam, Mâm cỗ Trung Thu lớn nhất Việt Nam, Cặp đèn kéo quân lớn nhất Việt Nam. Đặc biệt, năm 2024, Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy đăng ký nhãn hiệu cho Lễ hội Thành Tuyên, khẳng định thương hiệu văn hóa độc đáo của tỉnh Tuyên Quang./.

