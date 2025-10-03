Suất cơm nóng, chai nước sạch sưởi ấm người dân vùng lũ ở Tuyên Quang

Trận lũ lịch sử đầu tháng 10/2025 đã gây thiệt hại nặng nề tại Tuyên Quang, khiến 8 người chết và mất tích, hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh khốn khó, nhiều trường học, trạm y tế, công trình hạ tầng bị tàn phá.

Trong hoạn nạn, những nỗ lực cứu hộ kịp thời, những suất cơm nóng và bàn tay sẻ chia từ lực lượng chức năng cùng cộng đồng đã trở thành điểm tựa, sưởi ấm và tiếp thêm sức mạnh để người dân vượt qua lũ dữ.

Trong hai ngày 1 và 2/10, tại các xã, phường như Hà Giang 1, Hà Giang 2, Ngọc Đường, Vị Xuyên, Bắc Mê, Thanh Thủy…, nước lũ dâng cao ngập tận mái nhà, cuốn trôi tài sản, để lại bùn đất ngổn ngang.

Người dân phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, mất điện, thiếu nước sạch và lương thực. Giữa hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, điều níu giữ niềm tin của bà con chính là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo địa phương, cùng tình người, tình đồng bào lan tỏa từ khắp nơi.

Ngay trong chiều 1/10, khi nước lũ dâng cao nhanh chóng tại phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2, đoàn cứu hộ tình nguyện từ Hà Nội do anh Lễ Ngọc Hùng phụ trách đã có mặt.

Sau khi nắm bắt tình hình ngập sâu ở nhiều khu dân cư, đoàn lập tức phối hợp cùng lực lượng địa phương tổ chức di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Anh Hùng cho biết: “Khi vào đến hiện trường, chúng tôi thấy nhiều khu vực ngập sâu, nhiều hộ dân bị cô lập. Ưu tiên hàng đầu là đưa những người mắc kẹt, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ ra ngoài trước, sau đó mới tính đến việc di chuyển tài sản. Chỉ cần thấy bà con được an toàn, anh em chúng tôi quên hết mệt nhọc.”

Những hình ảnh các thành viên cứu hộ chèo xuồng trong đêm, cõng từng em nhỏ, dìu cụ già lội qua dòng nước chảy xiết để lại niềm xúc động mạnh mẽ trong lòng người dân.

Sau khi nước lũ dần rút, hàng trăm đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ cùng lực lượng vũ trang đã tỏa đi khắp các thôn, bản. Họ lội bùn, xúc từng xẻng đất, kê lại từng chiếc bàn ghế, dọn sạch đường làng, sân trường.

Khi đoàn hỗ trợ vừa tới khu vực ngập lụt ở phường Hà Giang 2 (Tuyên Quang), lội bì bõm trong con ngõ ngập nước, bà Trần Thị Hải vỡ òa tiếng khóc và mong được mọi người giúp đỡ.

Căn nhà cấp 4 của bà đã bị ngập tận nóc, lúc nước lên bà phải nhờ các lực lượng đưa đi tránh trú. Giờ nước rút, về đến nhà thì nhà cửa ngập đầy bùn đất.

Khi thấy đoàn viên thanh niên đến giúp dọn từng phòng, kê lại từng chiếc giường, bà Hải nghẹn ngào không cầm được nước mắt: “Cảm ơn mọi người, nếu không có mọi người giúp đỡ thì chắc tôi không có chỗ trú thân.”

Song song với nỗ lực cứu hộ, hàng chục bếp ăn của người dân và các nhóm từ thiện được dựng lên. Những suất cơm nóng, chai nước sạch, gói mì được trao tận tay bà con vùng bị ngập lụt.

Chị Nguyễn Thị Hồng, nhóm thiện nguyện ở xã Vị Xuyên (Tuyên Quang) xúc động chia sẻ: “Bà con nhiều nơi bị cô lập, không thể tự nấu ăn, chúng tôi đã duy trì mỗi ngày 500 suất cơm miễn phí. Nhìn mọi người có cơm nóng ăn, ai cũng thấy ấm lòng, quên hết mệt nhọc.”

Được nhận những suất cơm từ nhóm thiện nguyện, bà Trần Thị Thanh Hương, phường Hà Giang 1 rưng rưng: “Nước dâng ngập tận nóc nhà, toàn bộ đồ đạc trôi hết. Không điện, không nước, chúng tôi không thể nấu ăn. Suất cơm nóng của bà con thiện nguyện đã giúp gia đình vượt qua những ngày khốn khó nhất. Thật sự rất xúc động và cảm ơn mọi người rất nhiều.”

Với tấm lòng hướng về bà con vùng lũ, chị Nguyễn Thị Nga, ở phường Hà Giang 1, dù gia đình không chịu ảnh hưởng trực tiếp, nhưng khi chứng kiến nhiều hộ dân phải sống trong cảnh màn trời, chiếu đất, thiếu cơm ăn, nước uống, đã không thể ngồi yên.

Tự tay vào bếp, chị nấu hàng trăm suất cơm nóng, kịp thời mang đến tận tay bà con. Chỉ trong hai ngày 2 và 3/10, chị Nga đã trao hàng trăm phần cơm cùng nhu yếu phẩm cho các gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề, toàn bộ chi phí đều do chị tự bỏ ra.

Chia sẻ về việc làm của mình, chị xúc động nói: “Nhà tôi may mắn không bị ảnh hưởng gì, còn bà con thì đang khổ sở. Tôi chỉ mong góp chút sức nhỏ bé, bằng cái tâm của mình để mọi người có bữa cơm ấm bụng và vơi bớt nhọc nhằn.”

Những phần cơm nóng hổi, những chai nước sạch và cả những chuyến xe chở hàng cứu trợ được trao tận tay bà con giữa vùng ngập, tất cả đều in dấu mồ hôi và tấm lòng của các lực lượng quân đội, công an, biên phòng...

Suốt 24 giờ mỗi ngày trong những ngày lũ dữ, hình ảnh các lực lượng cứu hộ luôn có mặt ở những điểm nóng - nơi bà con cần nhất, lúc khẩn cấp nhất. Bất chấp mưa tầm tã, dòng nước chảy xiết hay màn đêm mịt mù, từng đoàn cán bộ, chiến sỹ vẫn lặng lẽ chèo xuồng, băng qua bùn đất, dìu dân vượt lũ.

Sự có mặt kịp thời cùng tinh thần “vì nhân dân phục vụ” không chỉ mang lại sự an toàn, mà còn thắp lên niềm tin, sự ấm áp giữa những ngày thiên tai khắc nghiệt.

Song song với công tác cứu hộ, chính quyền địa phương cùng lực lượng quân đội, công an đang khẩn trương khắc phục hạ tầng, khơi thông đường sá, khôi phục điện nước, vệ sinh môi trường, ngăn ngừa dịch bệnh. Những việc làm này không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà còn giúp bà con thêm niềm tin, vững bước trong những ngày sắp tới.

Giờ đây, từ nhiều tỉnh, thành phố, những chuyến xe chở gạo, mì tôm, chăn màn, áo ấm... vẫn nối tiếp hướng về vùng lũ Tuyên Quang. Mỗi gói quà nhỏ, mỗi bàn tay giúp sức là minh chứng cho tinh thần “tương thân tương ái” của người Việt Nam, là điểm tựa để bà con mạnh mẽ đứng lên.

Thiên tai đã lấy đi nhiều thứ, nhưng không thể cuốn trôi nghĩa tình và tinh thần đoàn kết. Ở vùng lũ dữ hôm nay, mỗi suất cơm nóng, mỗi chiếc áo ấm, mỗi cái nắm tay hay chuyến cứu hộ kịp thời đều là ngọn lửa thắp sáng niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho người dân Tuyên Quang vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống…/.

Thủ tướng và lãnh đạo Chính phủ quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ Văn phòng Chính phủ và cơ quan giúp việc cho Đảng ủy Chính phủ tổ chức ủng hộ nhằm chung tay giúp đỡ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do bão lũ gây ra với tinh thần tương thân, tương ái.