Cứu người dân mắc kẹt dưới khe suối do bị lũ cuốn trong đêm

Ngày 3/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) cho biết vừa cứu người dân bị lũ cuốn trong đêm tại khu vực thác nước Nặm Khao, xóm Nà Chào, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Vào tối 2/10, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc có một người dân bị nước lũ cuốn trôi, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện cứu hộ, huy động nhân dân và dân quân địa phương tham gia tìm kiếm.

Đến 21 giờ 45 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã phát hiện anh Lê Xuân Nghị (sinh năm 1998, trú tại xã Vĩnh Gia, tỉnh Sóc Trăng) bị mắc kẹt dưới khe suối, khu vực thác nước Nặm Khao trong tình trạng kiệt sức, chảy máu và có dấu hiệu chấn thương vùng đầu.

Các cán bộ, chiến sỹ biên phòng đã nhanh chóng đưa nạn nhân lên vị trí an toàn, tiến hành sơ cứu ban đầu và chuyển đến Trung tâm Y tế Phục Hòa tiếp tục điều trị. Nhờ được cấp cứu kịp thời, anh Nghị đã ổn định tinh thần và hồi phục sức khỏe.

Anh Nghị thuộc nhóm 5 người dân đi xe khách từ Hà Nội về Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng, do đường bị tắc tại khu vực Nặm Khao nên đã quyết định đi bộ vượt núi qua thác để sang xóm Nà Chào. Trong quá trình di chuyển, anh Lê Xuân Nghị bị trượt ngã xuống khe suối và bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 1/10, tại đoạn đường thuộc xóm Bản Khau, xã Hạ Lang, anh Nông Văn Hải (sinh năm 1993, xóm Bản Khau, xã Hạ Lang) cũng đã bị lũ cuốn. Sau khi được báo tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm, đến 11 giờ ngày 2/10 đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã đề nghị các đơn vị tăng cường lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, các khu vực, vị trí đã xảy ra, có nguy cơ tiếp tục sạt lở cao; kiên quyết không cho người, phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn; không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do chủ quan, bất cần./.

