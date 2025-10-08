Huế: Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn-Túy Loan khiến một người tử vong

Tối 7/10, trên đoạn đường cao tốc La Sơn-Túy Loan (xã Hưng Lộc, thành phố Huế) ở Km7 vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe tải, xe đầu kéo và xe con.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 7/10, trên đoạn đường La Sơn-Túy Loan, xe tải (biển kiểm soát 50H -543.XX) do tài xế Phạm Hoàng V. (sinh năm 1983, trú Gia Lai), trên xe có phụ xe Nguyễn Tấn T. (sinh năm 1992, trú Bình Định) đi hướng Đà Nẵng về Huế thì xe bất ngờ mất phanh. Sau đó, xe tải va chạm vào đuôi xe đầu kéo biển số 77H–045XX do Nguyễn Ngọc N. (sinh năm 1987, trú Vĩnh Phúc) điều khiển.

Lần va chạm này khiến xe tải dính vào đầu kéo, rồi tiếp tục di chuyển khoảng 1 km trước khi bật ra và va chạm với xe con biển số 92A-098.xx do Trần Công Thanh (sinh năm 1979, trú Đà Nẵng) lái đang chạy ngược chiều. Trên xe con có 3 người ngoại quốc.

Tai nạn liên hoàn khiến phụ xe tải Nguyễn Tấn T. tử vong tại chỗ; 3 hành khách người Nga bị sây sát nhẹ và được đưa đi cấp cứu; 2 xe ôtô hư hỏng nặng.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn./.

