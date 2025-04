Xử phạt cá nhân đăng tải thông tin xúc phạm uy tín của lực lượng công an

Ngày 20/4, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Quảng Ninh) thông tin đơn vị này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 cá nhân về hành vi đăng tải thông tin có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Công an Nhân dân.

Trước đó, trên trang Fanpage “Quảng Yên 24h,” ông N.V.T, hiện đang sinh sống tại thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của mình để bình luận với nội dung: “Khổ quá lại là xe tải bọn xe này được công an bảo kê nên chạy bạt mạng không nhường xe nào.”

Sau khi nắm bắt được thông tin, Công an Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) đã tiến hành xác minh và làm việc với ông N.V.T.

Tại cơ quan công an, ông N.V.T đã thừa nhận hành vi sai phạm là đưa thông tin bịa đặt, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lực lượng Công an nhân dân. Ông N.V.T tự giác gỡ bỏ nội dung đã đăng tải, đồng thời cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 14/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.T số tiền 5 triệu đồng.

Trước đó, Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với một số trường hợp lợi dụng mạng xã hội hoặc nhận thức chưa đầy đủ về pháp luật đã cố tình đăng tải các thông tin không chính xác nhằm mục đích câu view, câu like gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, làm tổn hại đến lợi ích, uy tín của cá nhân, tổ chức./.

Xử phạt người phụ nữ livestream sai sự thật tại điểm cấp đổi giấy phép lái xe Người phụ nữ đã thừa nhận trong quá trình xếp hàng chờ làm thủ tục cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đã có hành vi livestream nhiều thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng.