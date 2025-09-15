Bắt 3 đối tượng giả danh Công an để cướp tài sản tại công viên

Ngày 15/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn đối với Nguyễn Văn Lil (sinh năm 1998), Trần Quốc Bảo (sinh năm 1995), Đặng Trung Nghĩa (sinh năm 2000) để điều tra về tội "Cướp tài sản" tại công viên.

Các đối tượng này đã có hành vi giả danh Công an để lừa đảo nạn nhân mất cảnh giác nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, khoảng 1 giờ ngày 7/9, anh N.N.Q và anh P.T.Đ đang ngồi tại ghế đá trong công viên Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh thì bị 3 nam thanh niên đi xe máy áp sát.

Các đối tượng tự xưng là Công an, yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân. Khi bị hại không đồng ý, các đối tượng đã hành hung, khống chế và cướp tài sản, gồm 2 điện thoại và 1 số tài sản khác. Sau khi gây án, nhóm đối tượng bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an phường Đông Hưng Thuận đã phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố nhanh chóng truy xét.

Kết quả, công an đã bắt giữ 3 đối tượng Nguyễn Văn Lil, Trần Quốc Bảo, Đặng Trung Nghĩa, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng khai nhận đã bàn bạc, thống nhất từ trước để đi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài, trong đó thủ đoạn được lựa chọn là giả danh Công an để lừa nạn nhân mất cảnh giác.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt vào ban đêm tại các khu vực công cộng vắng vẻ, đồng thời tích cực phối hợp cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân./.

Cảnh sát giao thông bắt nhanh đối tượng cướp tài sản đang trên đường lẩn trốn Khi Nghĩa biết thông tin 2 đồng phạm bị bắt, Nghĩa đã bỏ trốn, trên đường bỏ trốn bị lực lượng Cảnh sát Giao thông của Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 7 bắt giữ.