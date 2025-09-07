Xã hội

Cần Thơ: Bắt 4 đối tượng chặn đường cướp tài sản trên Quốc lộ 1A

Lực lượng công an Cần Thơ đã điều tra, khám phá nhanh vụ án cướp tài sản có tính chất manh động xảy ra trên Quốc lộ 1A, bắt giữ 4 đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhóm đối tượng cướp tài sản người đi đường trên Quốc lộ 1A bị Công an thành phố Cần Thơ bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 7/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã phối hợp với Công an xã Hồ Đắc Kiện điều tra, khám phá nhanh vụ án cướp tài sản có tính chất manh động xảy ra trên Quốc lộ 1A, bắt giữ 4 đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng này đều ở thành phố Cần Thơ, gồm: Nguyễn Anh Kiệt (sinh năm 2002), Nguyễn Tấn Thành (sinh năm 2007), Hoàng Vương Thái Nguyên (sinh năm 2007, tên gọi khác là Su) cùng trú tại phường Phú Lợi; Lê Văn Nhàn (sinh năm 2006), tên gọi khác là Bi, trú tại xã Nhơn Mỹ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 5/9, anh Nguyễn Thành Hiệp (sinh năm 2007, trú tại xã Đại Hải, thành phố Cần Thơ) điều khiển xe môtô chở bạn lưu thông trên Quốc lộ 1A.

Khi đến đoạn đường thuộc ấp Xây Đá A, xã Hồ Đắc Kiện, thành phố Cần Thơ, cả hai bất ngờ bị bốn thanh niên lạ mặt đi trên hai xe máy không rõ biển số từ phía sau vượt lên, chặn đầu.

Người bạn hoảng sợ bỏ chạy, anh Hiệp bị một đối tượng trong nhóm cầm dao tự chế đe dọa, uy hiếp và cướp của anh chiếc điện thoại di động rồi lên xe tẩu thoát. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, anh Hiệp đã đến Công an xã Hồ Đắc Kiện trình báo.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tối 5/9, Kiệt, Nhàn, Nguyên và Thành rủ nhau đi xem đua xe trái phép, mang theo dao tự chế để phòng thân. Khi đến một đoạn đường vắng, cả nhóm dừng lại. Kiệt rủ cả nhóm tìm người đi đường để cướp tài sản lấy tiền đổ xăng và cả nhóm đều đồng ý. Sau đó, các đối tượng gây ra vụ cướp tài sản nói trên.

Hiện Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ./.

