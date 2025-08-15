Đời sống

Công an Đà Nẵng bắt "nóng" đối tượng cướp giật tài sản của người nước ngoài

Công an phường An Hải (Đà Nẵng) đã truy "nóng", kịp thời bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp giật tải sản người nước ngoài chỉ trong 4 giờ điều tra truy xét.

Đối tượng Nguyễn Thanh Vân gây ra vụ cướp giật người nước ngoài. (Ảnh: Công an phường An Hải, Đà Nẵng)
Đối tượng Nguyễn Thanh Vân gây ra vụ cướp giật người nước ngoài. (Ảnh: Công an phường An Hải, Đà Nẵng)

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 14/8, khi đang đi bộ trên đường Dương Đình Nghệ (thành phố Đà Nẵng), anh Lee Joo Ho (Sinh năm 1992) bất ngờ bị một nam thanh niên đi xe máy áp sát, giật chiếc túi xách trên tay rồi bỏ chạy.

Theo anh Lee, lúc đó bên trong túi có một điện thoại iPhone 14 Pro Max và 8 triệu đồng tiền mặt. Ngay sau vụ việc, anh Lee đã đến Công an phường An Hải trình báo.

Nhận tin báo, lãnh đạo Công an phường An Hải lập tức chỉ đạo Tổ Phòng chống tội phạm phối hợp với Cảnh sát khu vực triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Lực lượng công an tiến hành rà soát hiện trường, thu thập lời khai, trích xuất camera an ninh để khoanh vùng đối tượng với tinh thần khẩn trương, không để đối tượng kịp thời tẩu tán tài sản hoặc bỏ trốn.

Tang vật thu giữ của vụ cướp giật. (Ảnh: Công an phường An Hải, Đà Nẵng)

Qua đó, chỉ chưa đầy 4 tiếng sau, đơn vị đã xác định và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Vân (Sinh năm 2000, trú tại đường Trương Định, thành phố Đà Nẵng). Tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại iPhone 14 Pro Max và 1 xe máy SH được sử dụng trong vụ cướp giật.

Hiện Công an phường An Hải đang tiếp tục điều tra, thu hồi toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật./.

