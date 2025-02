An Giang: Điều tra băng nhóm dàn cảnh cướp giật tại chùa Kim Tiên

Chiều 4/2, Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) đang củng cố hồ sơ, làm việc với các đối tượng có liên quan trong vụ gây rối trật tự công cộng và có dấu hiệu cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích xảy ra tại khu vực chùa Kim Tiên (tổ 13, khóm Phú Hòa, phường An Phú, thị xã Tịnh Biên) vào sáng 3/2.

Khoảng 9 giờ 20 phút ngày 3/2, ông Nguyễn Phú Cường cùng một nhóm người thân đến viếng chùa Kim Tiên (thuộc phường An Phú). Khi đến gần khu vực chánh điện chùa, ông Cường bất ngờ bị một nhóm người lạ mặt áp sát.

Lợi dụng tình huống đông người, nhóm đối tượng đã khống chế, xô đẩy khiến ông Cường ngã xuống đất. Một số đối tượng nhanh chóng cướp giật 1 sợi dây chuyền si bằng vàng, trọng lượng 1 chỉ (ông Cường khai là vàng giả) và 12 triệu đồng. Sau đó nhóm này nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường An Phú, thị xã Tịnh Biên đã có mặt để xác minh sự việc.

Lực lượng chức năng ghi nhận có ít nhất 5 người bị thương sau vụ việc. Trong đó, ông Nguyễn Phú Cường bị nhiều vết thương trên cơ thể. Bốn nạn nhân khác gồm các ông Phan Văn Thước, Nguyễn Tiến Sĩ, Nguyễn Văn Hiền và bà Nguyễn Thị Xuân Tân bị chấn thương vùng đầu, vùng miệng, tai, lưng, vùng mặt, vùng trán, gối...

Nhận thấy đây là một vụ cướp có tổ chức với tính chất nguy hiểm, Công an phường An Phú đã chuyển hồ sơ vụ án lên Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thị xã Tịnh Biên để tiếp tục đấu tranh làm rõ vụ việc.

Cơ quan Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.../.

