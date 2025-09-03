Thời tiết dịp khai giảng năm học 2025-2026: Nhiều khu vực có nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp khai giảng năm học 2025-2026 (từ ngày 4-5/9) ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, ngày nắng, riêng Bắc Bộ ngày 4/9 có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực ven biển từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng chiều và đêm ngày 5/9.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ phổ biến 25-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ phổ biến từ 26-33 độ C.

Từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ phổ biến từ 25-34 độ C.Ven biển từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ phổ biến từ 24-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng ngày 5/9 cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ phổ biến ở Tây Nguyên 21-31 độ C. Nhiệt độ phổ biến ở Nam Bộ 24-32 độ C.

Thủ đô Hà Nội, ngày nắng, riêng ngày 4/9 có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ phổ biến từ 25-35 độ C, riêng ngày 4/9 có nơi trên 35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh, chiều và đêm có lúc có mưa, mưa vừa và dông (xác suất mưa 65-75%), gió Tây Nam cấp 2-4. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Ngoài ra, từ ngày 4-5/9, thời tiết tại một số khu vực khác cụ thể như sau:

Thị xã Sapa (tỉnh Lào Cai), ngày nắng, đêm không mưa (xác suất mưa 20-30%), gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Phường Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), ngày nắng, đêm không mưa (xác suất mưa 20-30%), gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Thành phố Huế, ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông (xác suất mưa 55-65%), gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Thành phố Đà Nẵng, ngày nắng, đêm không mưa; riêng chiều tối 4/9 có lúc có mưa rào và dông (xác suất mưa 55-65%), gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa (xác suất mưa 60-70%), gió Tây Nam cấp 2-4. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa, mưa vừa và dông, đêm không mưa (xác suất mưa 60-70%). Gió Tây Nam cấp 2-4. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Phường Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông (xác suất mưa 70-80%), gió Tây Nam cấp 2-4. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Thành phố Cần Thơ, chiều và đêm có lúc có mưa, mưa vừa và dông (xác suất mưa 65-75%), gió Tây Nam cấp 2-4m. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C./.

Hà Tĩnh: Nỗ lực khắc phục thiệt hại bão số 5, chuẩn bị khai giảng năm học mới Toàn tỉnh Hà Tĩnh có 286 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do bão số 5, ước tính thiệt hại khoảng gần 136 tỷ đồng, theo đó, Hà Tĩnh đang gấp rút khắc phục tình hình để đảm bảo trường lớp cho năm học mới.