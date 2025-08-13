Hơn 23 triệu học sinh, sinh viên cả nước sẽ cùng hát Quốc ca trong lễ khai giảng

Từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút ngày 5/9, tất cả đại biểu, các thầy cô giáo và học sinh, sinh viên tham dự đầy đủ các nội dung theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca cùng thời điểm diễn ra lễ chào cờ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nghe phát biểu của Tổng Bí thư. Các hoạt động theo kế hoạch của nhà trường (nếu có) tổ chức gọn nhẹ, kết thúc trước 8 giờ.

Đây là đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong văn bản gửi uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và công văn chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về việc tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026 gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương, các cơ sở giáo dục chuẩn bị đầy đủ đường truyền và thiết bị để kết nối trực tuyến hoặc qua kênh truyền hình VTV1 để đảm bảo tín hiệu ổn định, chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt đồng thời có phương án ứng phó phù hợp với các điều kiện thời tiết. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản thông báo về đường truyền kết nối trực tuyến.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các địa phương, nhà trường tăng cường truyền thông về lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) và khai giảng năm học 2025-2026 bằng các hình thức truyền thông phù hợp, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cơ sở giáo dục và toàn ngành.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026 sẽ diễn ra vào sáng ngày 5/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (thành phố Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và kết nối trực tuyến tới các cơ sở giáo dục, đào tạo trong cả nước./.