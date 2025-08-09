“Concert Quốc gia”: Màn tập hát Quốc ca của 68 quân nhân trẻ

Khối quân nhân trẻ tuổi sẽ tái hiện hình ảnh duyệt binh hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam ở Nga vừa qua, cùng khán giả hát vang 2 lời ca khúc "Tiến Quân Ca" tại show "Tổ quốc trong tim."

Tháng Năm vừa qua, 68 chiến sỹ đã đại diện Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng Vệ quốc vĩ đại tại Quảng trường Đỏ, Moscow, Liên bang Nga.

Giờ đây trong không khí sẵn sàng cho chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” - hay được các bạn trẻ gọi vui là “Concert quốc gia” - 68 chiến sỹ trẻ sẽ tái hiện những giây phút đầy tự hào ấy.

Khối quân ngũ là các học viên được tuyển chọn kỹ lưỡng từ Trường Sĩ quan Lục quân 1, diễn tập liên tục một tuần từ ngày 2/8.



68 quân nhân gồm 4 đồng chí thuộc tổ Quân kỳ, 64 đồng chí còn lại được chia thành 2 khối đi đều và đi nghiêm, có súng và không súng từ hai bên sân khấu.

Một phần không thể thiếu là khối quân ngũ sẽ Hát trọn vẹn hai lời của Quốc ca. Dưới sân khấu, dự kiến 50.000 khán giả sẽ cùng nhau hát vang "Tiến Quân ca", tạo nên không khí rạo rực, vừa nghiêm trang, vừa đoàn kết và đầy tự hào./.

Khoảnh khắc đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam duyệt binh trên Quảng trường Đỏ Ngày 9/5, Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Quảng trường Đỏ.