Khởi động Giải chạy Hành trình tiếp sức 2025 gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư

Ngày 16/9, Bệnh viện K cho biết Giải chạy “Hành trình tiếp sức” 2025 do bệnh viện phối hợp với Quỹ Ngày mai tươi sáng tổ chức, đã chính thức khởi động, thu hút sự quan tâm của hàng ngàn vận động viên.

Giải chạy lần thứ 2 này sẽ được tổ chức vào ngày 12/10/2025, tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện, Trung tâm, khoa ung bướu trên cả nước. Đồng thời, đây cũng là dịp lan tỏa tinh thần sống tích cực và trách nhiệm xã hội tới những người đã, đang phải chiến đấu chống lại ung thư.

Dự kiến giải chạy lần thứ hai thu hút 3.000 vận động viên tham gia ở các cự ly: 3km; 5km và 10km.

Từ thành công của giải chạy lần 1 tổ chức năm 2024, hàng loạt câu chuyện truyền cảm hứng đã được chia sẻ. Trong đó có câu chuyện của ông Nguyễn Tiến Phúc (65 tuổi), người bảo vệ tại Bệnh viện K từng chiến thắng ung thư để tiếp tục giúp ích xã hội, cho cộng đồng.

Năm 2017, căn bệnh ung thư phổi bắt đầu mang đến những chuỗi ngày khó khăn với ông Phúc. Tháng 5/2017, khi cảm thấy cơ thể mệt mỏi kéo dài, ho nhiều dai dẳng, ông đến Bệnh viện K thăm khám và được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn III. Quyết định can thiệp điều trị ngay sau đó đã giúp ông thoát khỏi nhiều nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đến sức khỏe, tính mạng. Đến tháng 7/2017, ông Phúc được thực hiện phẫu thuật cắt một bên phổi tại khoa Ngoại Lồng ngực Bệnh viện K. Tiếp đó, ông trải qua một quá trình hồi phục khá dài, bao gồm các đợt hóa chất và điều trị miễn dịch để ngăn ngừa tái phát.

Ông Phúc đón tiếp và hướng dẫn người bệnh tới khám, giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực khám chữa bệnh tại Bệnh viện K. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tháng 12/2017, vài tháng sau khi bình phục bước đầu, ông Phúc được Khoa Khám bệnh Yêu cầu tạo điều kiện nhận vào làm bảo vệ. Từ đó đến nay đã 8 năm, ông kiên trì gắn bó với công việc của mình, bất kể sớm hôm, bất kể là ngày nghỉ hay ngày thường. Công việc hàng ngày của ông Phúc gồm đón tiếp và hướng dẫn người bệnh tới khám, giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực khám chữa bệnh, lau chùi, chăm sóc cây xanh, tiểu cảnh, gia cố bàn ghế và bảo quản cơ sở vật chất của khoa.

Nơi ở hiện tại của ông cũng được khoa bố trí trong khuôn viên, thuận tiện cho việc nghỉ ngơi và kịp thời hỗ trợ các công việc. Gia đình ông có ba người con, đều đã lập gia đình và sống ở nhiều tỉnh thành. Việc xa con cháu khiến ông càng trân trọng môi trường có đồng nghiệp và đội ngũ y bác sỹ, nơi ông từng được điều trị để thoát khỏi căn bệnh ung thư phổi. Đây cũng là nơi cho ông tìm thấy giá trị sống của bản thân, được cống hiến cho xã hội, phục vụ cộng đồng, nhất là những người bệnh đang phải chống chọi với ung thư - những người cũng đang trong hoàn cảnh của ông ngày trước.

Câu chuyện của ông Phúc lan tỏa một thông điệp mạnh mẽ: Ung thư không phải là bản án chấm dứt mọi ước mơ và nghĩa vụ xã hội. Việc một bệnh nhân ung thư trở lại làm việc tại bệnh viện từng điều trị cho mình chính là minh chứng của niềm tin, cũng thể hiện mối liên kết giữa người bệnh và cơ sở điều trị.

Ông Nguyễn Tiến Phúc đã trở thành người truyền cảm hứng đặc biệt trong rất nhiều giải chạy. Ở “Hành trình tiếp sức 2024,” ông Phúc đạt giải “Vận động viên lớn tuổi nhất đạt thành tích xuất sắc.” Câu chuyện về ông Nguyễn Tiến Phúc là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin, tinh thần trách nhiệm và giá trị nhân văn trong cuộc sống.

Mỗi cá nhân đăng ký tham gia giải chạy không chỉ là một vận động viên mà còn là một "sứ giả" mang theo thông điệp sẻ chia và kết nối yêu thương. Đây cũng chính là mục tiêu mà giải chạy “Hành trình tiếp sức” của Bệnh viện K hướng tới./.

Trong mùa giải đầu tiên năm 2024, Giải chạy “Hành trình Tiếp sức” đã quy tụ hơn 1.500 vận động viên, quyên góp được 546 triệu đồng. Ngay sau sự kiện, toàn bộ số tiền quyên góp đã được chuyển tới Quỹ Ngày mai tươi sáng và sử dụng để hỗ trợ 102 bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc.

