Hà Nội chính thức “phạt nguội” vi phạm trật tự đô thị bằng camera AI

Trong hai ngày 14 và 15/1, Công an thành phố Hà Nội chính thức triển khai xử lý “phạt nguội” các hành vi vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường thông qua hệ thống camera AI. Đây được xem là bước đi mạnh mẽ nhằm nâng cao hiệu lực quản lý đô thị, tăng tính răn đe, đồng thời bảo đảm tính công khai, minh bạch trong giữ gìn trật tự, mỹ quan Thủ đô.

Từ Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội, các hình ảnh vi phạm trật tự văn minh đô thị do hệ thống camera AI ghi nhận được truyền trực tiếp về Công an cấp xã, phường để tổ chức xác minh, xử lý theo quy định. Quy trình này giúp rút ngắn thời gian xử lý, hạn chế tình trạng vi phạm tái diễn khi vắng bóng lực lượng chức năng.

Theo Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, việc triển khai Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã mang lại những chuyển biến rõ nét về trật tự, mỹ quan đô thị.

Hành vi bán hàng lấn chiếm vỉa hè được camera AI ghi nhận. (Ảnh: CATPHN)

Tuy nhiên, thực tế cho thấy tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, ăn uống vẫn tái diễn tại một số khu vực, đặc biệt khi không có lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra.

“Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu phải có giải pháp xử lý vi phạm hiệu quả hơn, đồng bộ hơn và minh bạch hơn, thay vì chỉ dựa vào kiểm tra trực tiếp”, Trung tá Nguyễn Thành Lâm nhấn mạnh.

Trước đó, từ ngày 13/12/2025, Công an Thành phố Hà Nội chính thức đưa vào vận hành hệ thống camera AI với khoảng 1.837 camera, lắp đặt tại 25 tuyến phố và 195 nút giao thông trọng điểm.

Sau hơn một tháng hoạt động, hệ thống này đã góp phần giảm ùn tắc giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Từ hiệu quả thực tế đó, Công an Thành phố Hà Nội đã mở rộng ứng dụng camera AI sang lĩnh vực trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Phòng Cảnh sát Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tham mưu Ban Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 54 ngày 13/1/2026, hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức “phạt nguội”, tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác quản lý đô thị.

Thông qua hệ thống camera AI, các hành vi như lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; bày bán hàng hóa trái quy định; treo biển quảng cáo, làm mái che sai phép; dừng, đỗ xe trái quy định; xả rác, đổ nước thải không đúng nơi quy định… đều được ghi nhận làm căn cứ xử lý.

Chỉ trong hai ngày đầu triển khai (14 và 15/1), Công an thành phố Hà Nội đã xử lý “phạt nguội” 48 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường với tổng số tiền phạt hơn 58 triệu đồng. Trong đó, hệ thống camera AI trực tiếp phát hiện 5 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, xử phạt tổng cộng 12,5 triệu đồng.

Ngoài ra, thông qua tin, ảnh phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân, lực lượng chức năng đã đủ căn cứ xử lý 43 trường hợp vi phạm trật tự công cộng khác, với số tiền phạt hơn 46 triệu đồng.

Hình ảnh từ camera AI là chứng cứ khách quan, giúp giảm tranh cãi, phản ứng tiêu cực của người vi phạm. (Ảnh: CATPHN)

Theo đại diện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, hình ảnh từ camera AI là chứng cứ khách quan, giúp giảm tranh cãi, phản ứng tiêu cực của người vi phạm, tạo sự đồng thuận trong xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân vào tính nghiêm minh của pháp luật.

Bên cạnh phát hiện và xử lý vi phạm, hệ thống camera AI còn giúp lực lượng chức năng ghi nhận các điểm sáng trong chấp hành pháp luật như những tuyến phố văn minh, mô hình tự quản trật tự đô thị hiệu quả. Từ đó, kịp thời biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, lan tỏa hình ảnh đẹp trong cộng đồng.

Trong bối cảnh Thủ đô chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục vận hành hệ thống camera AI 24/7, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ và đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân.

Việc ứng dụng công nghệ trong xử lý vi phạm không chỉ góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, mà còn từng bước hình thành nếp sống văn minh đô thị, hướng tới giải quyết hiệu quả các “điểm nghẽn” trong quản lý đô thị của Hà Nội./.