Đời sống

Ngắm những khoảnh khắc tuyệt đẹp của Thủ đô Hà Nội

Hà Nội từ lâu đã là địa chỉ của người yêu nhiếp ảnh khi có thể dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp. Là những ánh sáng và mùi hương đan xen, là nhịp thở của một Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Minh Sơn
vnp-ha-noi-1.jpg
Tết ở Hà Nội là một chương rất riêng, dịu dàng và rực rỡ, như thể thành phố dồn tất cả những sắc màu đẹp nhất cho khoảnh khắc khởi đầu năm mới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-ha-noi-2.jpg
Trên các con phố trung tâm, người Hà Nội xúng xính trong tà áo dài thong thả chụp ảnh tạo nên một bức tranh rất đặc trưng của Tết. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-ha-noi-11.jpg
Những cành hoa đào hồng xuất hiện trên khắp các góc phố, từ các cánh đồng ven sông Hà Nội, chợ hoa Quảng Bá, Hàng Lược đến những ban công nhỏ trong khu tập thể cũ. Sắc đào không chỉ là màu của hoa, mà là màu của hy vọng, của sum vầy, của lời chúc an lành được gửi gắm vào từng nụ nở. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-ha-noi-3.jpg
Những nụ cười, những dòng người thong thả đạp xe dạo phố tạo nên một Hà Nội khác hẳn: không vội vã, không ồn ào, chỉ còn lại vẻ đẹp trang trọng, ấm áp và đầy hoài niệm, khiến ai đã một lần đón Tết ở đây đều khó lòng quên được. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-ha-noi-4.jpg
Khoảnh khắc pháo hoa năm mới ở Hồ Gươm luôn mang một vẻ đẹp vừa rực rỡ vừa thiêng liêng, như một nhịp thở chung của cả thành phố trong giây phút giao thời. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-ha-noi-5.jpg
Hà Nội mùa cây thay lá cũng là khoảng thời gian thành phố này như được 'thay áo.' (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-ha-noi-6.jpg
Trên những con phố quen thuộc như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Trần Phú, từng hàng cây sấu, cây bàng, cây xà cừ bắt đầu mọc ra những lộc non mới như báo hiệu một sự sống mới sắp hình thành. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-ha-noi-7.jpg
Mùa cây thay lá không rực rỡ, không ồn ào, nhưng lại dễ chạm vào cảm xúc nhất: đó là mùa của hoài niệm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-ha-noi-8.jpg
Mùa hoa sưa ở Hà Nội đến rất nhanh nhưng mỗi lần xuất hiện lại khiến cả thành phố như chậm lại một nhịp. Khi những cơn gió cuối xuân còn vương chút lạnh, hoa sưa bất ngờ bung nở, trắng xoá tinh khôi trên những tán cây, phủ sáng cả một góc phố. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-ha-noi-9.jpg
Điều kỳ diệu ở Hà Nội là sự kết hợp giữa con người và thiên nhiên. Các mùa hoa không chỉ làm đẹp phố phường mà còn khắc ghi ký ức, những kỷ niệm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-ha-noi-10.jpg
Những con phố dọc Hồ Tây sáng bừng màu sắc vàng của muồng hoàng yến. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-ha-noi-11-4238.jpg
Mỗi mùa là một phần lịch sử của Thủ đô và mỗi phần lại được điểm xuyết bằng những loài hoa như những chương riêng của thành phố. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-ha-noi-12.jpg
Mùa Thu có lẽ là mùa khiến người ta thương nhớ nhất. Thu Hà Nội là hơi thở của sự trầm lắng, lá bàng vàng rơi trên các con phố, và mùi hoa sữa thoảng trên phố, một mùi hương đặc trưng giúp người đi xa nhớ về. Mùa Thu cũng là mùa của những ngày nắng tuyệt đẹp. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-ha-noi-14.jpg
Hoàng hôn ở Hà Nội cũng là một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất. Nhiều người vẫn nói với nhau rằng, Hà Nội có một mùa là 'mùa hoàng hôn'. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-ha-noi-13.jpg
Mùa nắng đẹp ở Hà Nội không gay gắt mà trong trẻo, mang một thứ ánh sáng dịu dàng rất riêng. Dưới những tán cây cổ thụ, nắng xuyên qua kẽ lá, đổ xuống mặt đường và vỉa hè thành những mảng sáng tối đan xen. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-ha-noi-15.jpg
Cuối Thu đầu Đông, khi mặt trời bắt đầu hạ thấp, ánh nắng vàng ruộm trải dài trên mái nhà, tường phố, vòm cây, làm cả thành phố như được phủ một lớp mật ong ấm áp. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-ha-noi-16.jpg
Sắc vàng ấy đậm dần rồi chuyển sang gam tím ngắt lan ra trên bầu trời, hòa vào những đám mây lững lờ trôi. Đó là khoảnh khắc Hà Nội đẹp đến mức khiến người ta phải dừng lại dù đang vội để mở điện thoại, chụp vội một tấm hình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-ha-noi-17.jpg
Hoàng hôn buông xuống Hồ Tây, ánh sáng vẽ lên mặt hồ những dải màu cam, hồng, tím đẹp đến kỳ ảo. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-ha-noi-18.jpg
Trong ánh hoàng hôn, phố xá trở nên hiền hơn, con người cũng chậm lại và Hà Nội hiện ra vừa gần gũi, vừa mơ màng, đủ để bất kỳ ai cũng muốn giữ lại cho riêng mình một mảnh ký ức riêng của thành phố này. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-ha-noi-19.jpg
Chúng ta có thể đứng từ xa nhìn lại cầu Long Biên, nơi hoàng hôn nhuộm đỏ mặt nước, lặng ngắm đoàn tàu chầm chậm tiến vào thành phố. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-ha-noi-20.jpg
Khi màn đêm buông, Hà Nội bộc lộ một dáng vẻ khác nhưng cũng đầy màu sắc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)
#Chương trình Tết Hà Nội #Khoảnh khắc mùa hoa xuân #Vẻ đẹp thủ đô qua mùa #Cảnh vật và ký ức Hà Nội #Hoàng hôn và bình minh thành phố #Nét đẹp truyền thống và hiện đại #Ảnh hưởng của thiên nhiên đến thành phố #Mùa cây thay lá và cảm xúc hoài niệm #Các hoạt động lễ hội và trang phục truyền thống #Sự hòa quyện giữa con người và thiên nhiên TP. Hà Nội Việt Nam
Theo dõi VietnamPlus

TẾT BÍNH NGỌ 2026

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Xây dựng và bổ sung chế độ dinh dưỡng để giúp cha mẹ vui khỏe tận hưởng phút giây sum vầy. (Ảnh minh họa: Vietnam+)

Trao quà sức khỏe, cùng cha mẹ đón Tết trọn vẹn

Khi tuổi tác ngày một cao, những công việc chuẩn bị cho Tết trở nên chậm rãi, khó nhọc hơn với cha mẹ, như lời nhắc nhở con cái về việc quan tâm đến sức khỏe của cha mẹ. Vì vậy, món quà sức khỏe ngày càng được nhiều người con lựa chọn để gửi gắm yêu thương trong hành trình về nhà đón Tết.