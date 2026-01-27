Ngắm những khoảnh khắc tuyệt đẹp của Thủ đô Hà Nội

Tin cùng chuyên mục
Ấn Độ điều tra dịch tễ và theo dõi nguy cơ liên quan các ca nhiễm virus Nipah
Người nhiễm virus thường xuất hiện các triệu chứng viêm não cấp hoặc suy hô hấp nặng, diễn tiến nhanh và có thể gây tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
Khánh thành tượng anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti tại Thành phố Hồ Chí Minh
Đây là dấu ấn tôn vinh một nhân cách lớn, trí tuệ lớn của đất nước Cuba, là sự tri ân sâu sắc đối với sứ giả tiên phong đã gieo hạt mầm đầu tiên cho tình hữu nghị thủy chung giữa Việt Nam và Cuba.
Google chi 68 triệu USD để dàn xếp vụ kiện nghe lén người dùng
Google đã phải chi trả 68 triệu USD để giải quyết vụ trợ lý ảo của tập đoàn đã ghi âm bất hợp pháp các cuộc trò chuyện riêng tư của người dùng và sau đó chia sẻ chúng với các nhà quảng cáo.
Đào kép Lào Cai nở sớm, đọ sắc với hoa mận "cao nguyên trắng"
Do năm 2025 nhuận một tháng nên Tết Nguyên đán 2026 đến muộn. Đào nở sớm cho phép du khách ghé Lào Cai dịp này chiêm ngưỡng những mảng trời hồng rực rỡ và bắt mắt, đẹp không kém hoa mận nổi tiếng.
Tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách nhà ngoại giao Nguyễn Thị Bình
Trưng bày chuyên đề về bà Nguyễn Thị Bình không chỉ tri ân một nhà ngoại giao xuất sắc mà còn gửi gắm thông điệp về trí tuệ, bản lĩnh, nhân cách của phụ nữ Việt Nam cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Indonesia phong tỏa hơn 30.000 tài khoản ngân hàng liên quan cờ bạc trực tuyến
Indonesia phong tỏa hơn 30.000 tài khoản ngân hàng liên quan cờ bạc trực tuyến nhằm kiểm soát hoạt động phi pháp và nâng cao hiệu quả giám sát tài chính.
EU đưa thêm một dịch vụ của Meta vào danh sách giám sát nội dung
Ngày 26/1, EC đã bổ sung WhatsApp vào danh sách các công ty kỹ thuật số phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt hơn về nội dung, theo đó, WhatsApp sẽ có thời hạn đến cuối tháng 5/2026 để tuân thủ.
Đường dây sử dụng 500 tấn hóa chất để ngâm hơn 3.000 tấn thịt ốc bươu
Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt tạm giam Huỳnh Văn Trường để điều tra về đường dây sơ chế, tiêu thụ thịt ốc bươu ngâm hóa chất Natri Silicate, thường gọi là “thủy tinh lỏng” có quy mô đặc biệt lớn.
30 người thiệt mạng trong trận bão tuyết khổng lồ bao phủ nước Mỹ
Tuyết dày trung bình hơn 30 cm đã bao phủ một khu vực kéo dài 2.100 km từ bang New England, vùng Đông Bắc đến bang Arkansas ở miền Nam nước Mỹ, làm tê liệt giao thông, hủy các chuyến bay.
Hàn Quốc tổ chức tang lễ cựu Thủ tướng Lee Hae Chan trong 5 ngày
Tang lễ của cựu Thủ tướng Lee Hae Chan tại Seoul kéo dài 5 ngày, ghi nhận đóng góp của ông cho xã hội và phong trào dân chủ của Hàn Quốc.
Mã Hóa: Triển lãm về con ngựa và phép chơi chữ đón Tết Bính Ngọ
Triển lãm chơi chữ giữa con ngựa, sự số hóa và tiếp biến văn hóa trong dòng chảy hiện đại. Sự kiện được kỳ vọng là nơi vừa giải mã, vừa đặt ra những góc nhìn mới cho con giáp thứ bảy này.
Hàn Quốc: Seoul lọt top 5 điểm đến thu hút nhất tại châu Á dịp Tết Nguyên đán
Ngành du lịch Hàn Quốc hút khách nhờ "hiệu ứng K-content" sau thành công của bộ phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" được phát sóng toàn cầu trên Netflix đã khơi gợi sự quan tâm của du khách quốc tế.
Thái Lan cảnh báo trẻ nhỏ là nhóm dễ bị tổn thương nhất do virus Nipah
Phó Bí thư thường trực Bộ Y tế Thái Lan, cho hay virus Nipah đã được phát hiện trong loài dơi ăn quả ở Thái Lan, song với mật độ virus thấp hơn so với các quốc gia đang có dịch bệnh bùng phát.
Hạ viện Pháp thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội
Hạ viện Pháp đã phê duyệt dự luật cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội nhằm bảo vệ sức khỏe tâm thần của trẻ em, và đang chờ Thượng viện phê duyệt.
Vì sao năm 2026 nên bao sái ban thờ trước ngày ông Công ông Táo?
Do năm âm lịch 2025 là năm nhuận, tiết Lập Xuân năm 2026 rơi vào tháng Chạp, nên nhiều chuyên gia phong thủy khuyến nghị gia chủ nên bao sái ban thờ, rút tỉa chân nhang sớm hơn mọi năm thông thường.
Đoàn Việt Nam lên đường cùng Tàu Thanh niên Đông Nam Á-Nhật Bản
Ngày 26/1, Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản lần thứ 49 khởi hành từ Tokyo, với sự tham gia của đoàn Việt Nam gồm 16 đại biểu, bắt đầu hành trình giao lưu hữu nghị đến một số nước Đông Nam Á.
Mỹ đối diện nguy cơ đóng cửa một phần chính phủ do bế tắc ngân sách
Chính phủ Mỹ đang tiến gần nguy cơ đóng cửa một phần khi Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ phản đối gói ngân sách 1.200 tỷ USD, làm gia tăng bế tắc xoay quanh việc cấp kinh phí cho Bộ An ninh Nội địa.
Italy khẩn cấp sơ tán hơn 1.000 người sau vụ sạt lở nghiêm trọng ở Sicily
Một đoạn vách đá dài khoảng 4km tại thị trấn Niscemi bị sụp đổ sau mưa bão, buộc chính quyền Sicily sơ tán hơn 1.000 người dân trong bán kính 4km quanh điểm sạt lở để bảo đảm an toàn.
Sự sống có thể đã không bao giờ xuất hiện trên Trái Đất nếu không có Mặt Trăng
Thủy triều lên và xuống mạnh (do Mặt Trăng nằm quá gần Trái Đất gây ra) đã khuấy động mạnh đại dương, tạo điều kiện cho các phản ứng hóa học diễn ra mạnh mẽ trong lòng đại dương.
Nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn đường sắt liên tiếp tại Tây Ban Nha
Hai vụ tai nạn liên tiếp tại Tây Ban Nha gây thiệt hại nặng, phản ánh vấn đề bảo trì, đầu tư và áp lực tăng trưởng của hệ thống đường sắt quốc gia.
Hy Lạp: Cháy nổ tại nhà máy thực phẩm, nhiều người thiệt mạng
Các nhân chứng nghe thấy một tiếng nổ lớn trước khi hỏa hoạn bùng phát và thiêu rụi nhà máy sản xuất bánh quy khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 1 người hiện vẫn mất tích.
Nhật Bản: Tuyết rơi dày khiến 7.000 hành khách bị mắc kẹt tại sân bay ở Hokkaido
Trận tuyết rơi dày tại Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản, ngày 25/1 đã làm gián đoạn hàng không, đường bộ và đường sắt, khiến sân bay New Chitose gần như bị cô lập với khoảng 7.000 hành khách bị mắc kẹt.
Sét đánh 89 người bị thương trong cuộc míttinh tại Brazil
Sét đánh trong cơn mưa dông tại thủ đô Brasília ngày 25/1 đã khiến 89 người tham gia cuộc míttinh ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro bị thương, trong đó nhiều trường hợp phải nhập viện.
Làng nướng cá biển truyền thống ở Diễn Châu “đỏ lửa” dịp cận Tết
Nghề nướng cá biển tạo nguồn thu nhập cho hàng trăm hộ gia đình, giải quyết việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động địa phương; tạo sự đa dạng, đặc trưng trong cơ cấu kinh tế của các làng biển.
Đà Nẵng tổ chức phiên chợ Tết đưa hàng Việt lên 5 xã miền núi
Ngày 26/1, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 đến 5 xã miền núi, với các mặt hàng giảm giá từ 5-10%.
Bão tuyết kỷ lục gây nhiều thiệt hại tại Mỹ, ít nhất 10 người thiệt mạng
Bão tuyết hoành hành trên khắp nước Mỹ khiến ít nhất 10 người thiệt mạng; tình trạng mất điện trên diện rộng, chủ yếu tại khu vực miền Nam nước Mỹ.
Chơi hoa ngày Tết Nguyên đán: Gửi gắm may mắn, bình an trong sắc Xuân
Việc chơi hoa ngày Tết đã trở thành một nét đẹp văn hóa, thể hiện sự giao hòa giữa con người với thiên nhiên, giữa đất trời và lòng người trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng của năm mới.
Trao quà sức khỏe, cùng cha mẹ đón Tết trọn vẹn
Khi tuổi tác ngày một cao, những công việc chuẩn bị cho Tết trở nên chậm rãi, khó nhọc hơn với cha mẹ, như lời nhắc nhở con cái về việc quan tâm đến sức khỏe của cha mẹ. Vì vậy, món quà sức khỏe ngày càng được nhiều người con lựa chọn để gửi gắm yêu thương trong hành trình về nhà đón Tết.
Mexico: Xả súng tại một trận bóng đá, ít nhất 11 người thiệt mạng
Các nhân chứng cho biết một số người đàn ông có vũ trang đã đến sân bóng đá này trên 2 chiếc xe tải nhỏ, sau đó xả súng bừa bãi vào các cầu thủ cũng như khán giả.
Phú Thọ: Độc đáo bánh giầy gấc vừng truyền thống của người Dao
Bánh giầy gấc vừng được làm từ gạo nếp nương -một món ăn truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Dao với màu đỏ cam thể hiện mong ước về một cuộc sống ấm no, may mắn, hạnh phúc và sung túc.