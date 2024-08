Đắk Nông: Ngăn ngừa, xử lý quảng cáo cờ bạc, cá độ trá hình tại huyện Đắk Mil

Công an tỉnh Đắk Nông cho biết gần đây các đối tượng in các đường dẫn (link) đến các trang web cờ bạc trực tuyến trên các vật dụng để lừa người dân thiếu hiểu biết vào các trang cờ bạc, lừa đảo này.

Lực lượng Công an tuyên truyền, hướng dẫn các chủ quán ăn, giải khát, tạp hóa xóa gỡ các biển hiệu, biển quảng cáo có nội dung quảng cáo trá hình cho các trang web cờ bạc, cá cược trực tuyến. (Nguồn: Đài phát thanh và Truyền hình Đắk Nông)

Thời gian gần đây, tại một số địa phương của huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, xuất hiện tình trạng nhiều đối tượng đến các quán ăn, giải khát, tạp hóa… tặng các vật dụng như cốc nhựa, hộp giấy, hộp tăm, áo phông, mũ bảo hiểm… có in hình ảnh, tên miền một số trang web cờ bạc trực tuyến như “MU88.RE,” “MU88.PW” “OKVIP,” “OKVIP hôm nay 1 tỷ, ngày mai 1.000 tỷ”…

Các đối tượng cũng in các đường dẫn (link) đến các trang web cờ bạc trực tuyến để lừa người dân thiếu hiểu biết vào các trang cờ bạc, lừa đảo này.

Công an tỉnh Đắk Nông cho biết Công an huyện Đắk Mil đang tăng cường xử lý các trường hợp quảng cáo các trang web cờ bạc, cá độ trực tuyến “trá hình;” đồng thời khuyến cáo người dân cẩn trọng, không để bị lôi kéo, tham gia, dẫn tới các hành vi vi phạm pháp luật.

Việc in ấn công khai các hình ảnh, tên miền trên các bảng hiệu, vật dụng tại các hàng quán dễ khiến người dân lầm tưởng đây là các hình ảnh, trang web hợp pháp, do đó các đối tượng sẽ dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo. Do đó, lực lượng Công an huyện Đắk Mil đã tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp rà soát, kịp thời phát hiện các cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động quảng cáo trá hình cho các trang web cờ bạc trên mạng Internet để đấu tranh, xử lý; đồng thời, khuyến cáo, tuyên truyền đến người dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng đề cao cảnh giác, phòng ngừa, ngăn chặn việc truy cập, tham gia các trang web cờ bạc, cá cược trực tuyến.

Công an huyện Đắk Mil cũng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Mil chỉ đạo các đơn vị chức năng, địa phương tiếp tục rà soát, xác định các vị trí biển hiệu đặt sai quy định; biển quảng cáo có in hình ảnh, tên miền các trang web trên; ghế đá, cột điện, tủ điện, tường bị in, treo quảng cáo có in đường link dẫn đến các trang web cờ bạc trực tuyến để xử lý theo quy định.

Các đơn vị chức năng, địa phương tại huyện yêu cầu, hướng dẫn các chủ quán ăn, giải khát, tạp hóa xóa gỡ các biển hiệu, biển quảng cáo có nội dung quảng cáo trá hình.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu 15 cửa hàng, quán càphê tháo gỡ bảng hiệu, 18 cửa hàng sử dụng vật phẩm có in ấn nội dung quảng cáo trá hình, gỡ bỏ các nội dung vi phạm hoặc không sử dụng các vật phẩm nêu trên.

Cũng theo Công an tỉnh Đắk Nông, thời gian tới, Công an các địa phương trong tỉnh tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền, khuyến cáo người dân không vào các đường link, không tham gia, không để các đối tượng lợi dụng quảng cáo có in đường link dẫn đến trang web cờ bạc trên mạng Internet; đề nghị người dân khi phát hiện những đối tượng đi tặng quà, các biển hiệu quảng cáo nói trên, báo cho lực lượng Công an gần nhất để xử lý kịp thời./.

