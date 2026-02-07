Triển khai Chiến lược năng lượng quốc gia: Tập trung nguồn lực, siết quản lý dự án

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn về tình hình thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia).

Xét báo cáo của Bộ Công Thương tại văn bản số 695/BCT-DKT ngày 2/2/2026 về tình hình thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia), Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn có ý kiến chỉ đạo Bộ Công Thương và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục tập trung nguồn lực để triển khai hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển và các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 1/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia và các văn bản chỉ đạo khác liên quan.

Thứ hai, tích cực hoàn thiện chính sách, pháp luật tạo thuận lợi cho phát triển ngành năng lượng, bảo đảm đồng bộ với các chính sách và pháp luật có liên quan, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Thứ ba, chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp trong công tác thực hiện chiến lược, quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án công trình quan trọng, cấp bách quốc gia thuộc lĩnh vực năng lượng.

Thứ tư là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực năng lượng.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền tiếp tục khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử lý các đề xuất, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực năng lượng.

Ngoài ra, các tập đoàn, doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò chủ lực trong việc phát triển ngành năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững./.

