Bộ VHTTDL yêu cầu tăng cường phát triển sản phẩm “Đến để chạm vào cảm xúc”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Công văn gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố về tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch .

Theo đó, thực hiện tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2026 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, xác định mục tiêu của ngành du lịch trong năm 2026 sẽ đón 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách du lịch nội địa, góp tích cực vào tăng trưởng chung của cả nước, Bộ yêu cầu các Sở địa phương thực hiện 9 nội dung trọng tâm.

Trong đó, Bộ đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ tại các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững; Công điện số 34/CĐ-TTg ngày 10/4/2025 về thúc đẩy phát triển du lịch, bảo đảm thực hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam triển khai Quyết định số 509/QĐ-TTg ngày 13/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 374/QĐ-BVHTTDL ngày 28/02/2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, tổ chức điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch trên địa bàn theo quy định của Luật Du lịch năm 2017; chủ động rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, xây dựng đề án/chiến lược phát triển du lịch phù hợp với thực tiễn địa phương và định hướng quy hoạch đã được phê duyệt.

Triển khai các giải pháp thúc đẩy liên kết phát triển sản phẩm theo tour trọn gói, sản phẩm du lịch mới nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách; kết hợp hoạt động du lịch với quảng bá, tiêu dùng sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương; đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển sản phẩm du lịch giữa các địa phương, doanh nghiệp, định hướng theo 3 cấp độ: Đến để biết; Đến để trải nghiệm; Đến để chạm vào cảm xúc.

Du khách quốc tế trải nghiệm làm nón truyền thống ở Làng Chuông, Hà Nội. (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)

Đề xuất, phối hợp tham mưu chính sách thu hút các nhà đầu tư chiến lược, doanh nghiệp lớn đầu tư hạ tầng du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật, các khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng đẳng cấp trên địa bàn, qua đó thúc đẩy gia tăng giá trị sản phẩm, tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu và sự gắn kết của du khách với điểm đến địa phương.

Thực hiện đa dạng các phương thức quảng bá, xúc tiến du lịch; tổ chức các chương trình, sự kiện có quy mô lớn, thể hiện bản sắc văn hóa của địa phương để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch; xây dựng, vận hành các hệ thống du lịch thông minh nhằm quản lý điểm đến du lịch hiệu quả bám sát Nghị Quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Kết nối liên thông dữ liệu với các nền tảng số của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất theo quy định.

Bộ yêu cầu các Sở địa phương tuyên truyền, vận động, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về du lịch và pháp luật liên quan; chủ động kiểm tra, nâng cấp cơ sở vật chất, quy trình phục vụ, đảm bảo an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch; có biện pháp đảm bảo an toàn sức khoẻ, tính mạng và tài sản của khách du lịch và các biện pháp bảo vệ môi trường du lịch; nghiêm túc chấp hành các quy định về niêm yết giá, công khai giá dịch vụ, bán đúng giá niêm yết, tuyệt đối không nâng giá, ép giá khách du lịch.

Kêu gọi người dân địa phương tại điểm đến thực hiện các quy tắc ứng xử văn minh nhằm góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện, mến khách…

Bộ cũng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố thường xuyên nắm bắt tình hình, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh trong hoạt động du lịch tại địa phương, nhất là trong mùa du lịch cao điểm hè, các dịp lễ, Tết; đảm bảo các trung tâm hỗ trợ du khách, đường dây nóng hoạt động hiệu quả, kịp thời cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại của khách du lịch./.

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được ban hành trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về phát triển nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế, chính trị, xã hội với văn hóa và con người. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó có nhiệm vụ đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của doanh nghiệp du lịch và toàn ngành.