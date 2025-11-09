Xã hội

Ngày 16/10/2025, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

infographics-nghi-quyet-72-phan-1.jpg
infographics-nghi-quyet-72-phan-2.jpg
infographics-nghi-quyet-72-phan-3.jpg
infographics-nghi-quyet-72-phan-4.jpg
infographics-nghi-quyet-72-phan-5.jpg
infographics-nghi-quyet-72-phan-6.jpg
infographics-nghi-quyet-72-phan-7.jpg

Kế hoạch đề ra 6 nhiệm vụ cụ thể để tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân: đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; hoàn thiện thể chế, tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở, phát huy thế mạnh của y học cổ truyền; nâng cao y đức, phát triển nhân lực y tế chất lượng, đồng bộ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và hội nhập quốc tế; thực hiện đẩy mạnh cải cách tài chính y tế và phát triển hiệu quả, bền vững chính sách bảo hiểm y tế; thực hiện đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện trong chăm sóc sức khỏe và triển khai đẩy mạnh phát triển y tế tư nhân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển y tế./.

