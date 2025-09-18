Nghị quyết 72 và hành trình nâng chiều cao người Việt thêm 1,5cm

Nghị quyết 72 đặt mục tiêu nâng chiều cao trung bình người Việt thêm 1,5cm đến năm 2030, hướng tới một thế hệ khỏe mạnh hơn, góp phần nâng tầm vóc và chất lượng dân số quốc gia.

Ngày 9/9/2025, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.”

Quan điểm chỉ đạo của Đảng ta rất rõ ràng: Sức khỏe là vốn quý nhất của con người, là nền tảng quan trọng nhất cho hạnh phúc của mọi người, cho sự tồn vong của dân tộc và sự phát triển thịnh vượng, bền vững của đất nước.

Trước những yêu cầu cấp bách từ thực tiễn, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân cần được thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức và hành động; đồng thời, đổi mới toàn diện với các giải pháp đột phá để hướng đến mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh, mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, sống lâu, sống khỏe, sống lành mạnh./.