Hơn 1.000 người cao tuổi Thủ đô được tư vấn, chăm sóc sức khỏe miễn phí

Hơn 1.000 người cao tuổi tại Hà Nội đã được hỗ trợ thăm khám và tư vấn về sức khỏe trong chương trình “Chăm sóc Sức khỏe Người Cao Tuổi – Vì Một Việt Nam Khỏe Mạnh năm 2026” diễn ra sáng nay, 31/1. Chương trình do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với các đơn vị triển khai với mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi.

Tại chương trình, đội ngũ y, bác sỹ đến từ nhiều bệnh viện và cơ sở y tế tuyến Trung ương đã khám, tư vấn sức khỏe về các chỉ số sức khỏe cơ bản: huyết áp, chiều cao, cân nặng, chỉ số khối cơ; khám sàng lọc nguy cơ dinh dưỡng; xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu (18 chỉ số); thực hiện cận lâm sàng theo chỉ định của bác sỹ: siêu âm ổ bụng, điện tim, chụp X-quang phổi.

Ban tổ chức cũng trao những phần quà dinh dưỡng, tổ chức nhiều hoạt động thể dục bổ ích, tư vấn cài app quản lý sức khỏe từ xa và sử dụng AI tư vấn y tế cho người cao tuổi.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Nguyễn Hữu Tú cho hay Nghị quyết 72-NQ/TW đã đặt ra những định hướng rất rõ ràng về việc chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe, từ bị động sang chủ động, từ cá nhân sang cộng đồng.

Với tinh thần tiên phong của lực lượng thầy thuốc trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam xác định trách nhiệm không chỉ là tham gia khám chữa bệnh, mà còn là lực lượng đi đầu trong việc đưa các chủ trương lớn của Đảng vào cuộc sống, bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực và bền bỉ, đặc biệt đối với nhóm người cao tuổi – nhóm dân số đang ngày càng gia tăng và cần được chăm sóc toàn diện hơn.

“Chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ y tế trước mắt mà còn góp phần hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động, khuyến khích người cao tuổi quan tâm hơn tới vận động thể chất, dinh dưỡng khoa học và theo dõi sức khỏe định kỳ - những yếu tố then chốt giúp nâng cao chất lượng sống khi về già,” Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Nguyễn Hữu Tú nói.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện, từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chia sẻ về chuyển đổi từ khám chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, tháo gỡ điểm nghẽn và huy động nguồn lực ngành y tế.