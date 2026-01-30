Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị siết chặt kiểm soát bếp ăn bán trú

Chiều 30/1, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị này vừa có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm Thành phố về việc đề nghị khẩn trương siết chặt kiểm soát các bếp ăn công nghiệp cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian gần đây, Sở liên tục ghi nhận các phản ánh, thông tin liên quan đến nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong bữa ăn học đường, đặc biệt đối với suất ăn công nghiệp, suất ăn chế biến sẵn do các bếp ăn tập trung cung cấp cho nhiều cơ sở giáo dục.

Mặc dù các đơn vị cung cấp đã được cấp phép, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định nhưng thực tế triển khai vẫn còn tồn tại tình trạng vệ sinh không bảo đảm, quy trình chế biến, vận chuyển, giao nhận tiềm ẩn rủi ro, gây lo ngại lớn cho phụ huynh, nhà trường và xã hội.

Nhận thấy nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe học sinh, nếu không được kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời và thực chất, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị Sở An toàn thực phẩm tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề một cách sâu, kỹ và thực tế, kiểm tra không chỉ hồ sơ mà cả điều kiện vệ sinh thực tế, quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, giao nhận suất ăn; kiểm tra định kỳ kết hợp đột xuất, đặc biệt đối với các đơn vị cung cấp quy mô lớn, cung cấp cho nhiều trường học.

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở An toàn thực phẩm kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng suất ăn học đường, từ nguồn nguyên liệu, sơ chế, chế biến, lưu mẫu, vận chuyển, đến giao nhận tại trường; kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu, phòng ngừa nhiễm chéo, dầu ăn, vật liệu bao gói và dụng cụ tiếp xúc thực phẩm. Khi phát hiện dấu hiệu mất an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm theo thẩm quyền, Sở An toàn thực phẩm thông tin sớm cho Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục tạm dừng sử dụng nhà cung cấp liên quan khi cần thiết, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố chia sẻ kết quả kiểm tra để ngành giáo dục có cơ sở quản lý; cung cấp danh sách các cơ sở đủ điều kiện, có nguy cơ rủi ro hoặc bị xử lý vi phạm, giúp các cơ sở giáo dục không lựa chọn nhầm đơn vị cung cấp không bảo đảm chất lượng./.

