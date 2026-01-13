Việt Nam - Ví dụ điển hình của “công thức” thu hút FDI tại châu Á

Ngày 12/1, chuyên trang tin tức về vốn đầu tư nước ngoài fdiintelligence.com của Anh đăng bài lý giải tại sao nhiều nền kinh tế châu Á, với ví dụ điển hình là Việt Nam, có thể khai thác hiệu quả dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) để thúc đẩy tăng trưởng, trong khi các nước khác lại chật vật biến các dòng vốn này thành động lực phát triển bền vững.



Theo bài viết, tương tự các khu vực khác, hiệu quả dòng FDI vào châu Á phụ thuộc vào từng dự án, nhưng quỹ đạo chung của dòng vốn đổ vào châu lục này chịu sự chi phối đáng kể của các yếu tố gồm địa chính trị, kinh tế, môi trường kinh doanh và văn hóa. Yếu tố quyết định quan trọng đối với sự thành công của FDI là sự ổn định chính trị và kinh tế.



Bài viết cho rằng các quốc gia như Singapore, Hàn Quốc và Việt Nam đã xây dựng được niềm tin của nhà đầu tư nhờ quản trị nhất quán, hệ thống pháp luật minh bạch và các cải cách thân thiện với doanh nghiệp.

Cơ sở hạ tầng chất lượng cao như các đặc khu kinh tế và mạng lưới hậu cần hiệu quả cùng nguồn nhân lực lành nghề, chi phí thấp cũng là những yếu tố quan trọng. Điều này đặc biệt đúng trên khắp châu Á, dù các đặc điểm này ở mỗi nước rất khác nhau.



Việt Nam là một trường hợp thành công điển hình. Lấy tập đoàn công nghệ Intel (Mỹ) làm ví dụ. Kể từ khi đặt nhà máy thử nghiệm và lắp ráp tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010, nhà sản xuất chip của Mỹ đã mở rộng đáng kể hoạt động tại cơ sở này thông qua các khoản đầu tư tổng giá trị 1,5 tỷ USD.

Đằng sau thành công của Intel là hệ sinh thái bán dẫn phát triển nhanh chóng, lực lượng lao động giàu kinh nghiệm và vai trò của Việt Nam như một mắt xích chi phí thấp trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu. Vào tháng 10/2025, Tổng giám đốc Intel Việt Nam Kenneth Tse đã thảo luận với đại diện chính phủ về việc đưa thêm dây chuyền sản xuất vào Việt Nam trong tương lai gần.



Theo bài viết, việc định vị địa chính trị phù hợp, cũng như tham gia các khuôn khổ thương mại khu vực như Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP - gồm 15 nước thành viên), giúp tăng mức độ tin cậy trong mắt giới đầu tư.

Trong bối cảnh nhiều chính phủ phương Tây đang chuyển sang chủ nghĩa bảo hộ dưới danh nghĩa bảo vệ an ninh và chủ quyền đối với các lĩnh vực chiến lược, khả năng của châu Á trong việc đi ngược lại xu hướng, duy trì dòng chảy thương mại và đầu tư mở có thể giúp duy trì đà tăng trưởng FDI./.



