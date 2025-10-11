Thị trường bùng nổ giúp VN-Index vượt đỉnh sau thông tin nâng hạng

Tuần giao dịch chuyển giao giữa quý 3 và 4 đã ghi dấu ấn lịch sử trên thị trường chứng khoán Việt Nam, mang đến một “làn gió” đầy hứng khởi cho nhà đầu tư. Với thông tin FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường từ Cận biên lên Mới nổi thứ cấp và sự ra mắt của Hợp đồng tương lai VN100, chỉ số VN-Index đã ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng, vượt qua các đỉnh cũ và hướng đến những tầm cao mới.

Đột phá ngoạn mục

Tuần qua, FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng thị trường có hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Sự kiện này cùng với động lực tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế đã tạo ra một tuần giao dịch đầy thăng hoa trên thị trường.

Ông Phan Tấn Nhật, Trưởng nhóm Phân tích Công ty chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS), cho biết VN-Index kết thúc tuần giao dịch đã tăng 6,18% vượt vùng đỉnh tháng Chín và lên mức 1.747,55 điểm, hướng đến vùng giá 1.750 điểm-1.800 điểm. Bên cạnh đó, VN30 đóng cửa đã tăng 6,51% và lên mức 1.980,57 điểm cũng vượt đỉnh Chín và hướng đến vùng giá 2.000 điểm.

Đồng quan điểm này, ông Đinh Việt Bách, chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree, mô tả VN-Index trải qua một tuần giao dịch đầy thăng hoa với thông tin nổi bật nhất là thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng và hợp đồng tương lai VN100 chính thức được ra mắt.

"Ngay từ phiên giao dịch đầu tuần, thị trường đã tăng mạnh gần 50 điểm để phản ánh thông tin về nâng hạng và đến thứ Tư - khi thông tin chính thức được công bố thì thị trường ngay lập tức gặp áp lực bán trong phiên và cuối phiên dòng tiền tham gia trở lại. Theo diễn biến đó, hai phiên giao dịch cuối tuần ghi nhận đà đi lên của thị trường và một mạch gần 50 điểm trong bối cảnh mùa báo cáo tài chính quý của các doanh nghiệp bắt đầu được hé lộ. Tổng cộng VN-Index đã tăng hơn 100 điểm so với tuần trước đó," ông Bách phân tích chi tiết diễn biến tâm lý thị trường.

Tâm điểm là dòng tiền

Đà tăng mạnh của thị trường được củng cố bởi sự cải thiện đáng kể của dòng tiền, tuy nhiên vẫn có những điểm cần lưu ý. Ông Phan Tấn Nhật chỉ ra thanh khoản tăng sau 3 tuần giảm liên tiếp với khối lượng giao dịch trên sàn HoSE tăng 17,4% so với tuần trước, trung bình 970 triệu cổ phiếu/phiên, thể hiện dòng tiền cải thiện tốt sau giai đoạn điều chỉnh và tích lũy. Điều này cũng cho thấy tâm lý thị trường đã trở nên lạc quan hơn trước những thông tin và triển vọng tích cực.

Tuy nhiên, ông Đinh Việt Bách bổ sung thêm một khía cạnh về thanh khoản với giá trị giao dịch chỉ dao động trung bình ở ngưỡng 35.000 tỷ đồng - Mức thấp hơn so với giai đoạn tăng mạnh của tháng Bảy và Tám. Vì vậy, ông Bách nhấn mạnh việc dòng tiền chỉ tập trung ở nhóm cổ phiếu trụ cột cũng là nguyên nhân đẩy VN-Index tăng mạnh, song tài khoản của nhà đầu tư vẫn có thể giảm.

Dòng tiền chỉ tập trung ở nhóm cổ phiếu trụ cột cũng là nguyên nhân đẩy VN-Index tăng mạnh, song tài khoản của nhà đầu tư vẫn có thể giảm. (Ảnh: Vietnam+)

Cụ thể về động lực tăng điểm, nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM, VRE và VPL) đã đóng góp tới hơn 45 điểm vào đà tăng của VN-Index. Bên cạnh đó, độ rộng thị trường ghi nhận sự tích cực trên nhiều nhóm ngành.

Ông Nhật nhấn mạnh: "Nổi bật ở nhóm cổ phiếu bất động sản với đại diện vượt trội ở các cổ phiếu đầu ngành, tiếp đến là nhóm thép, chứng khoán, bán lẻ, ngân hàng, dầu khí... Tuy nhiên, một số nhóm ngành vẫn có diễn biến kém tích cực so với thị trường chung, như dệt may, bảo hiểm..."

Đáng chú ý, ông Bách chỉ ra dòng tiền quay trở lại nhóm ngân hàng trong hai phiên cuối tuần đã củng cố đà tăng cho VN-Index. Nhóm bất động sản cũng phục hồi tích cực dù có dự thảo siết cho vay mua nhà thứ hai và thứ ba nhằm kiểm soát giá. Một điểm cần được các nhà đầu tư chuyên nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước theo dõi là diễn biến của các nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Nhật cho biết khối ngoại vẫn bán ròng tuần thứ 12 liên tiếp với giá trị 5.046 tỷ đồng trên sàn HoSE trong tuần này.

"Dù dòng tiền khối ngoại tiếp tục rút ròng song thị trường vẫn giữ được đà tăng trưởng mạnh mẽ, cho thấy sức hấp thụ tốt từ dòng tiền nội,” ông Nhật cho hay.

Hướng tới đỉnh cao mới

Với những động lực mạnh mẽ từ thông tin nâng hạng và triển vọng kinh tế, các chuyên gia đều đưa ra nhận định lạc quan về xu hướng thị trường trong ngắn hạn và trung hạn.

Ông Phan Tấn Nhật nhận định xu hướng ngắn hạn của thị trường sẽ tích cực hơn sau một tháng tích lũy vừa qua. VN-Index tiếp nối VN30 đang vượt lên đỉnh giá tháng 9/2025 như đã kỳ vọng. Sau khi chịu áp lực rung lắc kiểm tra lại vùng giá cao nhất tháng Chín tương ứng mốc 1.710 điểm, VN-Index kỳ vọng tiếp tục hướng đến vùng giá quanh 1.750 điểm. Trong khi VN30 được kỳ vọng hướng đến vùng giá 1.970-2.000 điểm."

Ông Nhật cũng nhấn mạnh các yếu tố vĩ mô củng cố niềm tin này: "Thông tin tăng trưởng GDP quý 3 ở mức cao mở ra kỳ vọng tăng trưởng GDP cả năm 2025 trên 8%. Đây là điểm nhấn về bước chuyển mình của nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam."

Chia sẻ về triển vọng tuần tới, ông Đinh Việt Bách tin tưởng vào kịch bản thị trường chứng khoán tiếp tục bùng nổ để thiết lập mức đỉnh thời đại mới.

Ông Bách lý giải: "Mặc dù thị trường tăng điểm chủ yếu nhờ nhóm cổ phiếu Vingroup, nhưng cá nhân tôi cho rằng đã có sự lan tỏa sang các nhóm khác vào phiên cuối tuần. Trong tuần tới, các báo cáo tài chính quý 3 của các doanh nghiệp sẽ tiếp tục được công bố và nếu tích cực sẽ là chất xúc tác để thúc đẩy thị trường tăng tốc lên mức đỉnh cao mới."

Thêm vào đó, tuần sau cũng là tuần đáo hạn chứng khoán phái sinh, ông Bách dự báo khả năng thị trường vẫn có thể đẩy các cổ phiếu trụ cột trước thời điểm đáo hạn, nên việc kỳ vọng cho một đà tăng trong tuần sau là hoàn toàn khả thi. Về định hướng dòng tiền, ông Bách dự kiến nhóm cổ phiếu Vingroupvà ngân hàng sẽ tiếp tục dẫn sóng trong tuần sau khi dòng tiền đã bắt đầu đổ mạnh vào hai nhóm này. Song song đó, dòng tiền có thể sẽ luân chuyển sang các nhóm khác, như chứng khoán, bất động sản, thép và đầu tư công để giúp nhịp tăng bền vững hơn.

Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán VNDIRECT, sau khi được nâng hạng lên nhóm Thị trường Mới nổi Thứ cấp của FTSE, ước tính Việt Nam có thể thu hút khoảng 1-1,5 tỷ USD từ các quỹ mở và quỹ ETF theo dõi các chỉ số của FTSE. Mặc dù, việc đưa ra con số chính xác là khó khăn, song tổng dòng vốn ngoại (bao gồm cả các quỹ chủ động) có thể cao hơn đáng kể và dao động từ 3,4 tỷ USD (ước tính của Ngân hàng HSBC) đến 6 tỷ USD (dự báo của Tổ chức FTSE). Ngoài ra, HSBC cũng lưu ý rằng khoảng 38% các quỹ tập trung vào châu Á và 30% các quỹ thị trường mới nổi toàn cầu hiện đã nắm giữ cổ phiếu Việt Nam.

Trong khi đó, nghiên cứu của Vndirect cho thấy các cổ phiếu có khả năng hưởng lợi trực tiếp từ việc nâng hạng FTSE, bao gồm VIC và VHM (bất động sản), các ngân hàng (như VCB, STB và SHB), các công ty chứng khoán (như SSI, VIX và VND), các tập đoàn tiêu dùng lớn MSN và VNM (thực phẩm và đồ uống), FPT (công nghệ) và HPG (sản xuất công nghiệp)./.

