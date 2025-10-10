Hợp đồng tương lai VN100: Đa dạng hóa sản phẩm, thúc đẩy thị trường phái sinh

Ngày 10/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã tổ chức Lễ khai trương giao dịch Hợp đồng tương lai chỉ số VN100, đánh dấu một bước phát triển trong quá trình đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng quy mô của thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam. Sự kiện này khẳng định nỗ lực của các cơ quan quản lý và thành viên thị trường trong việc hoàn thiện cấu trúc thị trường.

Ông Lê Xuân Hải, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cho biết Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 là sản phẩm tiếp nối thành công của hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Sản phẩm mới được thiết kế nhằm mở rộng phạm vi đại diện của các cổ phiếu thành phần trên thị trường cổ phiếu niêm yết, qua đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu đầu tư cũng như quản trị rủi ro của các tổ chức và cá nhân. Ông Hải kỳ vọng sản phẩm này sẽ góp phần đa dạng hóa công cụ đầu tư, tăng tính thanh khoản và nâng cao tính hiệu quả, minh bạch của thị trường phái sinh Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh việc đưa hợp đồng tương lai VN100 vào giao dịch nằm trong lộ trình triển khai Chiến lược Phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030. (Ảnh: Vietnam+)

Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhấn mạnh việc đưa hợp đồng tương lai VN100 vào giao dịch nằm trong lộ trình triển khai Chiến lược Phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 đồng thời phù hợp với xu hướng phát triển sản phẩm phái sinh tại các thị trường quốc tế. Phó Chủ tịch Bùi Hoàng Hải cũng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các Sở Giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cùng các đơn vị liên quan trong việc xây dựng sản phẩm, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện quy trình vận hành và đảm bảo sản phẩm được triển khai đúng tiến độ, an toàn, hiệu quả.

Ông Bùi Hoàng Hải khẳng định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục đồng hành cùng các Sở Giao dịch chứng khoán, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển thêm các sản phẩm mới như hợp đồng quyền chọn và sản phẩm cấu trúc. Mục tiêu nhằm hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm phái sinh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhà đầu tư và hỗ trợ mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, ông Lương Hải Sinh khẳng định VNX sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cấp hạ tầng công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm và triển khai hiệu quả các sáng kiến nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững, minh bạch và hội nhập của thị trường chứng khoán Việt Nam./.

