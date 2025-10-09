Truyền thông quốc tế: Dòng vốn ngoại sắp chảy mạnh vào Việt Nam

Việc tổ chức cung cấp chỉ số toàn cầu FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ “thị trường cận biên” lên “thị trường mới nổi thứ cấp” vào ngày 8/10 được xem là thành tựu mang tính lịch sử - không chỉ đối với thị trường tài chính, mà còn với cả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Ngay sau khi thông tin được công bố, hàng loạt hãng truyền thông lớn quốc tế như Reuters, AFP, Financial Times, Bloomberg, Business Times, Channel News Asia, Nikkei Asia... đồng loạt đưa tin, cho rằng đây là “tín hiệu mạnh mẽ nhất” khẳng định vị thế đang lên của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Vốn ngoại sắp vào nhiều

Theo Reuters, việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ giúp gỡ bỏ nhiều rào cản kỹ thuật - yếu tố khiến các quỹ thụ động chưa thể tham gia mua cổ phiếu niêm yết trong nước. Các nhà phân tích dự báo dòng vốn quốc tế sẽ sớm được kích hoạt ở quy mô lớn.

Reuters trích dẫn ước tính của FTSE Russell cho rằng lượng vốn tái phân bổ có thể đạt 6 tỷ USD, trong khi HSBC Global Investment Research dự báo Việt Nam có thể thu hút 3,4 tỷ USD từ các quỹ đầu tư chủ động và 10,4 tỷ USD từ các quỹ thụ động.

Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá tổng dòng vốn ngắn hạn trước và sau khi nâng hạng thị trường có thể đạt khoảng 5 tỷ USD. Về dài hạn, dòng vốn đầu tư có thể lên tới 25 tỷ USD vào năm 2030, nếu Việt Nam tiếp tục duy trì đà cải cách mạnh mẽ và ổn định kinh tế vĩ mô.

Tờ Business Times đưa tin, chiến lược gia trưởng của công ty chứng khoán HSC, Tyler Nguyen, đánh giá quy mô dòng vốn mới sẽ “đủ để đảo ngược tình trạng bán ròng kéo dài của khối ngoại, mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam.”

Trong bài viết đăng tải ngày 8/10, Channel News Asia khẳng định việc được FTSE Russell công nhận là thị trường mới nổi thứ cấp không chỉ phản ánh nỗ lực hoàn thiện thể chế và hạ tầng, mà còn thể hiện sự tự tin của Việt Nam đối với quyết tâm hội nhập sâu với hệ thống tài chính toàn cầu.

Channel News Asia trích đánh giá của bà Wanming Du, Giám đốc chính sách chỉ số khu vực châu Á-Thái Bình Dương của FTSE Russell, cho biết việc nâng hạng là yếu tố tích cực về mặt cấu trúc, phản ánh tiến bộ của Việt Nam trong việc mở cửa, cải thiện thanh khoản và tăng mức độ tham gia của các tổ chức quốc tế.

Ông Gary Harron, Giám đốc Dịch vụ Chứng khoán tại ngân hàng HSBC Việt Nam, khẳng định bước tiến này sẽ làm giảm chi phí huy động vốn, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận tài chính toàn cầu cho doanh nghiệp Việt Nam.

Theo ông Harron, việc “loại bỏ mác thị trường cận biên” có thể định hình lại niềm tin của nhà đầu tư quốc tế, giúp Việt Nam giảm phụ thuộc vào các đối tác thương mại đơn lẻ.

Ở góc độ khu vực, ông Suvir Loomba, Giám đốc Dịch vụ Chứng khoán châu Á của HSBC, nhận định: “Việt Nam - cường quốc xuất khẩu đang nổi - đã chứng minh được năng lực chống chịu tốt trước các biến động thương mại ngắn hạn."

Thị trường sôi động, nhưng vẫn cần thận trọng

Theo Reuters, chỉ số chứng khoán VN-Index đã tăng 33% từ đầu năm 2025, đưa Việt Nam trở thành thị trường có diễn biến tích cực nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên, đà tăng nhanh cũng kéo theo làn sóng chốt lời của nhà đầu tư nước ngoài.

Bà Hebe Chen, chuyên gia của Vantage Markets (Melbourne), bình luận trên trang mạng Nikkei Asia: “Niềm vui nâng hạng đi kèm sự thận trọng. Định giá thị trường hiện ở mức 12,2 lần thu nhập dự phóng - cao hơn đáng kể so với mức trung bình 3 năm là 10,2 lần.”

Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Khi bước vào nhóm thị trường mới nổi, Việt Nam sẽ đối mặt với sự cạnh tranh lớn hơn trong việc thu hút dòng vốn ngoại và phải chia sẻ thị phần với các nền kinh tế trưởng thành hơn. Việt Nam hiện chiếm khoảng 32% tỷ trọng trong chỉ số thị trường cận biên của FTSE, tỷ trọng này dự kiến sẽ giảm sau khi nâng hạng.

Bình luận về tương lai thị trường chứng khoán Việt Nam, Financial Times viết bước nâng hạng chỉ là cột mốc đầu tiên trong chiến lược mở rộng quy mô và chiều sâu thị trường vốn của Việt Nam. Mục tiêu tiếp theo là gia nhập nhóm thị trường mới nổi của MSCI - nơi tập trung lượng vốn toàn cầu lớn hơn nhiều.

Hiện MSCI vẫn xếp Việt Nam ở trạng thái “thị trường cận biên,” do còn một số rào cản kỹ thuật như giới hạn sở hữu nước ngoài (FOL) và cơ chế giao dịch chưa đủ minh bạch. Việt Nam đã phê duyệt lộ trình đạt chuẩn FTSE vào năm 2025 và MSCI vào năm 2030, cùng nhiều cải cách pháp lý để đáp ứng tiêu chí quốc tế.

Hệ thống giao dịch mới KRX đã chính thức vận hành từ tháng 5/2025, mở đường cho cơ chế thanh toán bù trừ trung tâm (CCP) - nền tảng then chốt để MSCI xem xét nâng hạng.Bên cạnh đó, theo Maybank, mục tiêu nâng xếp hạng tín dụng quốc gia lên mức “đầu tư” (investment grade) vào giai đoạn 2028-2030 cũng sẽ hạ chi phí vốn, ổn định tỷ giá và tăng sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam trong mắt nhà đầu tư dài hạn.

Tín hiệu củng cố niềm tin

Trong các bài viết đăng tải trên nhiều phương tiện truyền thông quốc tế, các chuyên gia đều thống nhất rằng quyết định của FTSE Russell không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn củng cố niềm tin của cộng đồng đầu tư quốc tế vào sự kiên định của Việt Nam trong hành trình cải cách và hiện đại hóa thị trường tài chính.

Việc được FTSE Russell nâng hạng vì vậy không chỉ là bước ngoặt của thị trường chứng khoán, mà còn là dấu mốc của hành trình hội nhập tài chính quốc gia, phản ánh nỗ lực bền bỉ của Chính phủ, cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp trong suốt hơn một thập kỷ.

“Đây là dấu mốc khẳng định niềm tin quốc tế vào sức bật và khả năng thích ứng của Việt Nam. Quan trọng hơn, nó đặt nền tảng để Việt Nam tiến bước mạnh mẽ hơn trên con đường trở thành nền kinh tế mới nổi thực thụ,” ông Tyler Nguyen (HSC) nhận định./.

