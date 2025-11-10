Cần Thơ yêu cầu nhanh chóng bàn giao mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 91

Ngày 10/11, kiểm tra tiến độ triển khai dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 đến Km7), Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ hạ tầng, vận động người dân đồng thuận, đồng thời các nhà thầu chuẩn bị nhân lực, thiết bị để sớm triển khai dự án, đáp ứng yêu cầu bức thiết của người dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh đây là dự án rất quan trọng, có ý nghĩa đối với thành phố, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo dân sinh trong khu vực.

Qua khảo sát thực tế, ông Trương Cảnh Tuyên nhận định còn nhiều vấn đề thành phố cần quan tâm, chỉ đạo các ngành, các cấp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và các địa phương phải tập trung vận động, tuyên truyền để người dân đồng thuận với chủ trương của thành phố. Về cơ chế chính sách, ông Tuyên yêu cầu vận dụng tối đa những cơ chế Nhà nước cho phép để đảm bảo an sinh và an cư lạc nghiệp cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Giải thích về việc dự án đã khởi công nhưng còn vướng mắc mặt bằng, ông Tuyên cho biết chuyến đi khảo sát lần này nhằm chỉ đạo các ngành giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc của người dân. Trên cơ sở đó, khi người dân đã đồng thuận, thành phố sẽ tiến hành triển khai.

Liên quan đến các vướng mắc cụ thể, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp - chủ đầu tư dự án đã có đề xuất cụ thể. Để sớm có mặt bằng thi công cầu Bình Thủy ngay trong tháng 11/2025, Ban Quản lý dự án đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp cùng Công ty cổ phần cấp nước Cần Thơ 2 xác định vị trí kho bãi để tập kết đường ống cấp nước gang D600 sau khi tháo dỡ. Trung tâm Phát triển quỹ đất cần có văn bản thông báo vị trí tập kết gửi về Ban Quản lý dự án chậm nhất ngày 15/11/2025.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, tại cuộc kiểm tra khảo sát ngày 5/11/2025, hạng mục cầu đỡ ống và ống cấp nước gang D600 qua sông Bình Thủy vẫn chưa được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng. Phía Công ty cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 khẳng định không tháo dỡ, di dời do không có kinh phí và không thu hồi vật tư đối với đường ống này.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đi khảo sát vị trí sẽ xây cầu Bình Thủy trong dự án mở rộng Quốc lộ 91. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Trước tình hình này, Ban Quản lý dự án đề xuất Trung tâm Phát triển quỹ đất và Công ty cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 xác định vị trí kho bãi. Công ty cổ phần cấp nước Cần Thơ 2 có trách nhiệm sử dụng thiết bị chuyên dụng tháo rời các bulông liên kết của đường ống.

Ban Quản lý dự án sẽ đề nghị nhà thầu thi công phối hợp hỗ trợ cẩu tháo dỡ và vận chuyển đường ống về kho bãi để lưu giữ, trong thời gian xin ý kiến cấp thẩm quyền về việc thu hồi tài sản.

Chủ đầu tư cũng đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường và các đơn vị chủ quản tiến hành di dời toàn bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến.

Phản hồi về việc di dời hạ tầng, ông Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết, phía sở đã có mặt bằng và sẵn sàng tháo dỡ các hạng mục như hệ thống đèn tín hiệu giao thông khi có nhu cầu.

Tuy nhiên, ông Tùng lý giải việc chưa tháo dỡ ngay là vì các hệ thống này đang vận hành. Nếu tháo ra ngay lập tức trong khi chưa thi công sẽ gây hỗn loạn giao thông và mất an toàn.

Ông Tùng cũng nêu lên vướng mắc trong việc bàn giao mặt bằng theo từng đoạn tuyến. Ông đề nghị chủ đầu tư cần có đề nghị cụ thể về việc bàn giao mặt bằng theo từng đoạn, ví dụ đoạn 2 km đầu tuyến hoặc đoạn qua cầu Bình Thủy.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng cũng bày tỏ lo ngại nếu việc bàn giao không đồng bộ, hạ tầng không được bố trí vốn để đảm bảo giao thông, nếu xảy ra tai nạn thì đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm.

Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7) được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt vào tháng 7/2024 với tổng mức đầu tư 7.237,83 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chiếm tới 5.556,13 tỷ đồng.

Dự án có thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2027. Năm 2025, dự án được giao 3.235 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương, đã giải ngân được 1.297,688 tỷ đồng, đạt 40,11% (tính đến ngày 7/11).

Dù đã khởi công ngày 22/9/2025 và dự kiến hoàn thành 15/12/2027, vướng mắc lớn nhất của dự án hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp, đến giữa tháng 9/2025, Trung tâm Phát triển quỹ đất mới bàn giao được 39% tổng chiều dài mặt bằng (5.489/14.086m).

Đáng nói, mặt bằng được bàn giao lại chia thành 19 đoạn không liên tục, gây khó khăn cho việc thi công đồng bộ. Trên các đoạn đã bàn giao vẫn còn vướng khoảng không gian phía trên (mái che, ban công, biển quảng cáo...) của các tổ chức, cá nhân chưa được lập hồ sơ bồi thường, khiến việc thi công hệ thống cấp nước, trụ điện mới không thể thực hiện.

Các đơn vị quản lý hạ tầng điện, nước khẳng định chỉ có thể thi công khi mặt bằng được bàn giao liên tục tối thiểu 400-500m. Do đó, Ban Quản lý dự án đã đề nghị ưu tiên bàn giao mặt bằng liên tục, đặc biệt là khu vực cầu Bình Thủy và đoạn từ cầu đến cuối tuyến.

Tổng thể công tác bồi thường của dự án ảnh hưởng đến 1.084 trường hợp và 18 hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Trong đó có 867 trường hợp bị ảnh hưởng mới và 217 trường hợp thuộc dự án trước đây do Sở Giao thông vận tải thực hiện chưa được giải quyết dứt điểm.

Đối với 867 trường hợp mới, đến nay mới có 399 trường hợp được phê duyệt phương án bồi thường (đạt 46%) và mới chi trả kinh phí cho 257 trường hợp (đạt 29,64%).

Nhu cầu tái định cư của dự án là 202 nền, nhưng công tác bố trí nền còn rất chậm.

Dự án cũng đang vướng mặt bằng của 21 đơn vị quốc phòng và 4 đơn vị an ninh. Ban Quản lý dự án đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Thông tin Liên lạc và Bộ Công an để sớm tháo gỡ./.

